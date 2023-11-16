جمعية المسرحيين تفتح باب الترشح لنيل جائزتها في الدورة الرابعة

الشارقة (الاتحاد)

تستعد جمعية المسرحيين، لاستقبال طلبات الترشح من قبل الفرق المسرحية المحلية، المشهرة من وزارة تنمية المجتمع في الإمارات، لنيل جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة في دورتها الرابعة، وحددت تاريخ الأول من يناير من عام 2024، آخر موعد لاستقبال الطلبات.

وتخضع شروط الترشح للجائزة لعدد من الشروط والمعايير، أهمها، منح الجائزة عن مجمل أعمال ونشاطات ومنجزات الفرقة المسرحية خلال عام 2023، حصراً، ويفتح باب التقديم للترشح للجائزة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023 ويقفل بتاريخ 1 يناير 2024، ويتم الترشح لنيل الجائزة عن طريق إدارة الفرقة. كما يتوجب على الفرقة الراغبة في الترشح للجائزة تعبئة الاستمارة الخاصة بالمشاركة. واشترطت جمعية المسرحيين أيضاً أن تكون الأعمال والنشاطات والمشاركات والجوائز المدرجة في استمارة الترشح، في مجال المسرح حصراً، ومثبتة بمستندات، أو شهادات، أو أخبار منشورة.

وبإغلاق باب الترشح، ستقوم الجمعية بتشكيل لجنة من الخبرات المسرحية المحلية والمقيمة في الدولة، لاختيار الفرقة المسرحية الأكثر إنجازاً وحضوراً في الحراك المسرحي خلال عام 2023 من أجل منحها الجائزة، وتكرم الفرقة الفائزة بدرع تذكاري ومكافأة مالية، في حفل خاص يقام لهذا الغرض.

إسماعيل عبدالله

وعن إطلاق الجائزة، صرح رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين إسماعيل عبدالله قائلاً: «بعد التوقف الذي طال المشهد المسرحي في العالم بسبب جائحة كورونا، توقفت معه جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة، وهذا العام أعدنا إطلاقها، بعدما لمسناه من أثر إيجابي لها على المشهد المسرحي المحلي، وتناغماً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه الدائمة والداعمة لحضور مهم ونوعي للمسرح الإماراتي في المواعيد الخليجية والعربية والدولية، من أجل تعريف الآخر بالمستوى المتقدم والمتطور الذي وصل إليه مسرحنا الإماراتي، والذي عماده الفرق المسرحية المحلية، وهذه الجائزة ولدت من أجل تشجيع الفرق عبر الاحتفاء بمنجزاتها وتكريم المتميز منها، وتحفيزها للسير في دروب الجاد والجديد والإبداعي والمتطور».

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الجائزة أطلقت في عام 2017، ونالتها في دورتها الأولى فرقة مسرح الشارقة الوطني، وفي الدورة التي تلتها في عام 2018 حصلت عليها فرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، ثم في عام 2019 عاودت فرقة مسرح الشارقة الوطني الفوز بها أيضاً.