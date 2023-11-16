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علوم الدار

شراكة بين أكاديمية الإعلام الجديد و«كور 42» لإنتاج محتوى إعلامي مبتكر

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة
16 نوفمبر 2023 23:40

دبي(الاتحاد)
أبرمت أكاديمية الإعلام الجديد، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كور 42»، والتي تشكلت نتيجة اندماج كل من «جي42 كلاود» ومعهد «إنسبشن»، وشركة إنجازات، بهدف تعزيز قدرات وإمكانات نموذج «جيس» Jais، النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية الأكثر تطوراً في العالم، والمساهمة في تحسين قدرته على إنشاء محتوى إبداعي مبتكر باللغة العربية يتناسب خصيصاً مع المتطلبات الحالية لقطاعات الإعلام والتسويق والاتصالات المؤسسية.وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين كل من حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، وأندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»، خلال فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023.
وقال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد: يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في النهوض بالمجتمعات التي تسعى إلى استثمار معطياته والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها في تشكيل المستقبل، لافتاً إلى أن الأكاديمية ستعمل على تقديم نصوص عربية أكثر إبداعاً وتميزاً في مجالات مختلفة للنموذج اللغوي المتطور «جيس» الذي يعتبر أداة مبتكرة يمكنها إنشاء نصوص عالية الجودة باللغة العربية.
وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع «كور 42» ستقدم الفرصة لصناع المحتوى والمبدعين للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل استلهام محتوى إبداعي مبتكر وتحويل أفكارهم إلى واقع، وتشجيعهم على تعلم كل ما هو جديد وتعزيز إنتاجيتهم باللغة العربية، وهو ما يرسخ الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز مكانة اللغة العربية في العالم الرقمي، باعتبارها لغةً تعبر عن هويتنا، وثقافتنا وقيمنا، وأصالتنا، وجذورنا.
من جانبه قال أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»: تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية الإعلام الجديد في التوقيت الأمثل، الذي نواصل فيه تبوء مركز الصدارة في مجال بحوث وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، وذلك بعد أن أطلقنا مؤخراً النموذج الأكثر تطوراً من «جيس»، والذي حمل اسم «جيس 30 بي».
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز التعاون مع المبدعين والأكاديميين والمطورين من خلال نموذج «جيس»، وذلك بهدف تسريع نمو وتحسين تجربة المستخدم.

أكاديمية الإعلام الجديد
كور 42
محتوى
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