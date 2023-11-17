السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جدارية فنية تزين واجهة مكتبة الصفا

جدارية فنية تزين واجهة مكتبة الصفا
18 نوفمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»

ضمن جهود تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح، زينت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» واجهة مكتبة الصفا للفنون والتصميم بجدارية فنية جصية مستلهمة من تراث دبي، وتبرز الجدارية تنوع دبي الثقافي وحيوية مشهدها الفني المعاصر، ويأتي ذلك في إطار عمليات تجديد واجهات مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بما يتماشى مع استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تتولى «دبي للثقافة» تفعيلها، وفي إطار ما تقدمه من تجارب فنية تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء القطاع الثقافي والفني في الإمارة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.

مكتبة الصفا للفنون والتصميم
هيئة الثقافة والفنون
دبي
الإمارات
دبي للثقافة
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©