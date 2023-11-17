جدارية فنية تزين واجهة مكتبة الصفا

دبي (الاتحاد)

ضمن جهود تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح، زينت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» واجهة مكتبة الصفا للفنون والتصميم بجدارية فنية جصية مستلهمة من تراث دبي، وتبرز الجدارية تنوع دبي الثقافي وحيوية مشهدها الفني المعاصر، ويأتي ذلك في إطار عمليات تجديد واجهات مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بما يتماشى مع استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تتولى «دبي للثقافة» تفعيلها، وفي إطار ما تقدمه من تجارب فنية تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء القطاع الثقافي والفني في الإمارة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.