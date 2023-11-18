فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2023» تنطلق اليوم ببرنامج ثقافي حافل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق اليوم، «الأحد 19 نوفمبر»، فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2023» الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «العين أوسع لك من الدار» خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير) ومواقع ثقافية أخرى.

ويحتفي المهرجان في نسخته الـ14 بالكتاب والفنون ومختلف جوانب الإبداع من خلال جدول متنوع من التجارب والأنشطة التفاعلية، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتحفيزاً لأفراد المجتمع، وخاصة الشباب، على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي والتعرّف إلى أعماله الثرية.

ويمنح الحدث عُشّاق الكتاب فرصة اقتناء أهم الإصدارات في المجالات الثقافية كافة عبر استضافة 150 عارضاً يقدّمون أكثر من 60 ألف عنوان، ويستهدف استقطاب ما يزيد على 82 ألف زائر للاستمتاع بأكثر من 400 فعالية وبرنامج.ووجه مركز أبوظبي للغة العربية الدعوة لجميع أفراد الجمهور لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته التي تتوزّع في تسعة مواقع رئيسة. ويُشكّل استاد هزاع بن زايد (العين سكوير) الموقع الرئيس للحدث، مستضيفاً باقة من الأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية المصممة للأطفال والناشئة ضمن ركن مخصّص لكل فئة منهما، إلى جانب جلساتٍ متنوّعة، وورش للكتابة الإبداعية، وفعّاليات تواقيع الكتب. ويشهد الحدث أيضاً عروضاً فنية وموسيقية متجوّلة على مدار اليوم، وورش عمل في ركن الفنون. ويستضيف «بيت محمد بن خليفة»، مجموعة من الندوات الثقافية، فضلاً عن الحفل الختامي للمهرجان.

ويتألّق «قصر المويجعي» بأجواء شعرية بين القافية والنغم خلال أمسيات شعرية لبرنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» التي تُكرم رموز العين من فرسان الشعر النبطي المُغنّى، وإرثهم من القصائد المغناة الخالدة التي اشتهرت محلياً وعربياً طوال العقود الماضية.

ويستضيف «مركز القطارة للفنون» مجموعة أعمال لفنّانين من الإمارات، إلى جانب جلسات أنماط الحياة، فيما تعرض صالة المركز أعمالاً فنّية لفنّانين إماراتيين. وتُقام فعّاليات المهرجان أيضاً في «مكتبة زايد المركزية»، التي تحتضن حفل تكريم الفائزين بجائزة «كنز الجيل» في دورتها الثانية. كما يُنظم المهرجان مجموعة من جلسات برنامجه الثقافي في جامعة الإمارات العربية المتحدة.