«مكتب التربية الخليجي» يستعرض أحدث إصداراته في مهرجان العين للكتاب

الشارقة (وام)

يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات النسخة الـ14 من مهرجان العين للكتاب 2023، بهدف نشر الإنتاج العلمي للمكتب في مختلف مجالات التربية والتعليم من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المهرجان، وتسويق هذا الإنتاج وترسيخ حضور مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.

ويستعرض المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج خلال مشاركته مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها منها الإطار المرجعيّ «لتعليم اللُّغة العربيَّة للناطِقِينَ بِلُغاتٍ أخرى: تأليف، وتعليم وتدريب»، والذي يُعد أول إطار مرجعي متكامل على مستوى العالم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بالإضافة إلى دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وإطار مرجعي لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وأكد الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أن المشاركة في المهرجان تسلط الضوء على أحدث الإصدارات الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجالات التربية والتعليم، حيث يحرص المركز على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي والقرّاء.