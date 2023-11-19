«العين للكتاب» يثري المشهد الثقافي ببرنامج متكامل

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

جمهور مدينة العين والجمهور المحلي على موعد مع برنامج ثقافي غنيّ ومتكامل يقدّمه «مهرجان العين للكتاب 2023»، الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في دورته الـ14، حيث سيستضيف كلٌ من «بيت محمد بن خليفة» أحد المعالم الثقافية التاريخية في المدينة، وجامعة الإمارات، مجموعة من الفعاليات تجمع نخبة من الأدباء والمفكرين والفنانين والأكاديميين المتخصصين في الشأن الثقافي.

ندوات ونقاشات ثرية

ويزخر البرنامج الثقافي للمهرجان هذا العام بالعديد من الندوات والنقاشات الثرية، التي تُسلّط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، أهمّها الاستدامة، وعلم الفضاء والتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا المجال، إلى جانب مجموعة من المواضيع المتعلّقة بالقراءة واللغة العربية، والأدب والكتابة الإبداعية، وتمكين الشباب، وإبراز المواهب الناشئة. كما تقدّم الفعاليات أيضاً نماذج مضيئة وملهمة كرستها المرأة الإماراتية في عدة قطاعات، وسُبل تعزيز ثقافة الابتكار، وحفظ وتثمين تراث الإمارات. وكذلك تُناقش نماذج في الإبداع الروائي، وأدب الطفل والمرأة، مع جلسات أخرى متخصّصة ضمن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل وغيرها من المحاور والفعاليات.

مع مبدعي «كنز الجيل»

ويحتضن بيت محمد بن خليفة «جلسة حوارية مع الفائزين بجائزة كنز الجيل في دورتها الثانية»، حيث يحاور الدكتور علي الكعبي، رئيس اللجنة العليا للجائزة، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الفائز بفئة الإصدارات الشعرية، والدكتور مانع غليس، الفائز بفرع الدراسات والبحوث، وعلي عسيري، الفائز بفرع المجاراة الشعرية، وسيف السعدي، الفائز بفرع الشخصية الإبداعية، ومنتصر فتحي، الفائز بفرع الفنون.

جماليات الفن والمسرح

وللفنون أيضاً نصيب من فعاليات البرنامج الثقافي التي يستضيفها البيت حيث سيكون الجمهور على موعد مع المؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي نصير شمّة، في أمسية بعنوان «رحيل القامات» يستذكر فيها الراحلين الشاعر كريم العراقي والمطرب ياس خضر، وتحاوره الكاتبة الإماراتية ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي أسماء المطوّع. وفي الوقت ذاته تستهلّ الفعاليات بأمسية فنية إماراتية تضيء على جماليات وخصوصية أبي الفنون (المسرح) وتحمل عنوان «المسرح ووسائل التواصل الاجتماعي» يشارك فيها الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، ويحاوره الممثل والمخرج السينمائي الإماراتي ياسر النيادي. بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان «دور الشباب في مواجهة التحديات ذات الصلة باللغة العربية»، يشارك فيها كل من فاطمة الأحبابي وسارة عابدي وعمار سوسو.

سيرة الموروث

وبما يعود بالجمهور إلى ثراء الماضي وعراقته، تروي جلسة «التراث الثقافي غير المادي للإمارات» سيرة الموروث الشعبي للدولة وأهميته ودوره، مستضيفة كلاً من الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور عوض علي صالح، مستشار ثقافي، والدكتورة عائشة بالخير، مستشارة الأبحاث لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، يحاورهم الدكتور أمين كساسبة، رئيس قسم الدراسات العربية، معهد التكنولوجيا التطبيقية.

الشعر الوطني وأدب المرأة

تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوّعة من الجلسات والحوارات من أبرزها جلسة: «قراءات في الشعر الوطني والخليجي - بين الفصيح والنبطي» وتدور حول نصوص مختارة من الشعر الإماراتي والخليجي. وفي جلسة «أدب المرأة في الإمارات» يستضيف الدكتور هاني رشوان مجموعة من الأسماء الأدبية في الساحة الإماراتية لمناقشة وعرض أعمالهن في مجال القصة القصيرة والشعر.

وللتعرّف على أدب السيرة الذاتية محلياً، تستضيف جلسة «أدب السيرة في دولة الإمارات بين الورقي والرقمي» الدكتور شعبان بدير، الذي يتطرق للحديث عن هذا النوع من الفنون الأدبية في عصرنا الراهن، وتحاوره الدكتورة نورة علي.