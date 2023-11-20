مهرجان العين للكتاب.. واحة ملهمة للفنون التشكيلية

هويدا الحسن (العين)

للعام الثاني على التوالي، يقام معرض العين للكتاب في ثوبه الجديد كمهرجان شامل للفعاليات الثقافية والفنية والعلمية كافة، مؤكداً اتساع المعنى العام للثقافة، فإلى جانب الفعاليات الثقافية المعتادة من أمسيات شعرية وندوات فكرية، هناك أيضاً اهتمام كبير بمختلف الفنون، وأبرزها الفنون التشكيلية، حيث يشارك عدد من الفنانين التشكيليين في المعرض هذا العام بالرسم الحي لمجموعة من الجداريات، كما يقدمون ورشاً فنية لتعليم الرسم للجمهور على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري.

«الاتحاد» التقت بعض الفنانين المشاركين للحديث عن مشاركاتهم في المهرجان. وفي البداية تقول الفنانة الإماراتية فريدة يحيى إنها تلقت دعوة من مركز أبوظبي للغة العربية للمشاركة بمهرجان العين للكتاب ورسم جدارية وطنية خاصة، وأعربت عن سعادتها بهذه المشاركة، حيث إنها المشاركة الأولى لها في المهرجان، وأضافت إلى جانب الجدارية الخاصة أشارك أيضاً بتقديم جدارية مشتركة مع الفنانين الآخرين المشاركين، كما أقدم ورشتين فنيتين لرسم المناظر الطبيعية. وعن موهبة الرسم أضافت أنها هواية صقلتها بالممارسة، وقد شاركت في معارض عدة سابقة. وعن الرسم، قالت إنها تميل للمدرسة الواقعية والسريالية وتحب الجمع بينهما، ولكن عشقها الأول هو رسم البورتريه.

أما الفنانة الأردنية ملاك محمد العجوة فقالت: «هذه هي مشاركتي الأولى بالمهرجان، ولكن علاقتي بمركز أبوظبي للغة العربية بدأت منذ عامين من خلال مشاركتي بمعرض أبوظبي للكتاب». وأشارت إلى وجود اهتمام كبير بالقسم الفني ليكون جزءاً متميزاً ضمن الفعاليات الثقافية التي تقام بأبوظبي والعين، حيث يساهم المركز في خلق مجتمع فني مزدهر من خلال عملنا كمجموعة من الفنانين مع بعضنا بعضاً.

وعن الجدارية التي تقدمها بالمهرجان قالت: «إنها اختارت أن تكون عن البيئة والاستدامة باعتبار أن هذا العام هو عام الاستدامة، ونرغب في أن نلقي الضوء على أهمية البيئة من خلال الأعمال الفنية. أما الجدارية المشتركة التي ستشارك بها مع الفنانين الآخرين فستكون عن فخرنا برواد الفضاء، وكذلك ستقوم بتقديم ورشتين فنيتين للتلوين بالأرقام. والفنانة ملاك العجوة في الأصل مهندسة معمارية تعمل بدائرة الثقافة والسياحة للحفاظ على المباني التاريخية بمدينة العين، أما الفن فهو هواية طورتها من خلال الاشتراك بالدورات الفنية بمركز القطارة للفنون الذي شاركت فيه بالعديد من الفعاليات ومن أبرزها معرض جداريات القطارة.

ومن سوريا، يشارك الفنان قيس الشاعر الذي أكد أنه تلقى الدعوة بالمشاركة في مهرجان العين للكتاب بعد مشاركته بمعرض أبوظبي للكتاب هذا العام، حيث قدم جدارية رسم حي لابن خلدون الذي كان شخصية العام بمعرض أبوظبي للكتاب. وكذلك شارك قيس بمعرض جداريات القطارة الذي أقيم هذا العام بمركز القطارة للفنون، وعن الجدارية التي يشارك بها في المهرجان قال إنه يقدم جدارية عن خطر التغير المناخي وضرورة الحفاظ على البيئة. وقيس مهندس معماري ودارس للفنون بمعهد الفنون التشكيلية بسوريا، وعن أهمية الدراسة للفنان قال إنها تعطي الفنان تكنيكاً صحيحاً. أما الممارسة فهي تمنحه احترافية أكبر. ويميل قيس إلى المدرسة الواقعية وفن البورتريه.