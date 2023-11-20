«الكلمة المغنّاة» تطلق أولى أمسياتها بقصر المويجعي

سعد عبد الراضي (العين)

في إطار فعّاليات مهرجان العين للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في مدينة العين تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، افتتحت أمسيات برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة» في قصر المويجعي، للاحتفال بسيرة الشاعر الإماراتي الراحل كميدش بن نعمان الكعبي. وحضر افتتاح البرنامج - الذي يقام ضمن المهرجان- الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وكوكبة من الأدباء والشعراء والفنّانين والمتذوّقين للشعر النبطي والفصيح. وقدّم الأمسية المحاور والشاعر والإعلامي الإماراتي عيضة بن مسعود، وشارك فيها: منذر كميدش بن نعمان الكعبي، شاعر وقائد فرقة «بن نعمان الحربية»، والشاعر سيف كميدش بن نعمان، والدكتور راشد المزروعي، الباحث في التراث، ومحمد سعيد الرميثي باحث في التراث، والمطرب معضد الكعبي.



«لا تهين ولا تجبر»

وحملت الأمسية في عنوانها مقطعاً من أشهر قصائد كميدش الشعبية «يا حبيبي لا تهين ولا تجبر» التي قدّمها في تلك الفترة الزمنية المطرب علي بن روغة.

ووصف مُحاور الجلسة الراحل بأنه شاعر يصعب اختصار تجربته الكبيرة، وسيرته الشعرية في ليلة واحدة. فيما قدّم المطرب الإماراتي معضد الكعبي أغنية «لا تهين ولا تجبر» على أنغام آلة العود وتفاعل الجمهور مع جماليات المعاني الأدبية في هذه القصيدة.



كميدش وبن روغة

وتحدّث الدكتور راشد المزروعي عن قصيدة «لا تهين ولا تجبر» التي تغنّى بها علي بن روغة، مبيناً أنه قد نشأ على كلماتها جيل كبير خلال فترة الثمانينيات. وأضاف أن الشاعر الراحل كميدش الكعبي من الشعراء الذين أثّروا في الفنان بن روغة، إذ خدمته القصائد التي قُدّمت على إيقاعات إماراتية أصيلة مما ساهم في انتشار أعمال الاثنين.



موهبة متأصلة

وأشار إلى أن الراحل الشاعر كميدش الكعبي نشأ في أسرة متذوّقة للشعر وأغلبهم من الشعراء، ولم يكن مستغرباً أن يحقّق النجاح الكبير في هذا المجال لكونه من أسرة متأصّلة في مجال الشعر، فوالده عبدالواحد الكعبي كان شاعراً وعمّه محمد بن عبيد بن نعمان كان من أكبر الشعراء أيضاً. وأوضح أن قصائد الشاعر الراحل كانت تخرج بكل دقّة وجمال من القلب وأغلبها يعبّر عن الوجد والحزن، ويتفاعل معها حتى الآن الجيل الجديد بقصائد تغنّى بها كبار النجوم، مثل ميحد حمد وآخرون. وتابع أن الشاعر الراحل أصدر ديواناً وحيداً بعنوان «ديوان كميدش بن نعمان الكعبي»، نُشر في عام 2006، ضمن سلسلة شعراء من الإمارات التي يصدرها نادي تراث الإمارات، بإشراف لجنة الشعر الشعبي.



الفصحى والعامية

وبيّن محمد سعيد الرميثي أن كميدش بن نعمان يربط في شعره بين الماضي والحاضر لكي تعلم الأجيال بأن اللغة العربية العامية لها امتداد في الفصحى. وفي رحلة البحث ضمن قصائد كميدش الكعبي عن هذه النقطة تجد قصيدة «نسيم الصبايا» التي تعني بالفصحى النسيم العليل الذي يأتي من جهة الشرق.