الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الكلمة المغنّاة» تطلق أولى أمسياتها بقصر المويجعي

جانب من جلسة «ليالي الشعر» (من المصدر)
21 نوفمبر 2023 00:58

سعد عبد الراضي (العين)

أخبار ذات صلة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج

في إطار فعّاليات مهرجان العين للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في مدينة العين تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، افتتحت أمسيات برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة» في قصر المويجعي، للاحتفال بسيرة الشاعر الإماراتي الراحل كميدش بن نعمان الكعبي. وحضر افتتاح البرنامج - الذي يقام ضمن المهرجان- الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وكوكبة من الأدباء والشعراء والفنّانين والمتذوّقين للشعر النبطي والفصيح. وقدّم الأمسية المحاور والشاعر والإعلامي الإماراتي عيضة بن مسعود، وشارك فيها: منذر كميدش بن نعمان الكعبي، شاعر وقائد فرقة «بن نعمان الحربية»، والشاعر سيف كميدش بن نعمان، والدكتور راشد المزروعي، الباحث في التراث، ومحمد سعيد الرميثي باحث في التراث، والمطرب معضد الكعبي.

«لا تهين ولا تجبر»
وحملت الأمسية في عنوانها مقطعاً من أشهر قصائد كميدش الشعبية «يا حبيبي لا تهين ولا تجبر» التي قدّمها في تلك الفترة الزمنية المطرب علي بن روغة. 
ووصف مُحاور الجلسة الراحل بأنه شاعر يصعب اختصار تجربته الكبيرة، وسيرته الشعرية في ليلة واحدة. فيما قدّم المطرب الإماراتي معضد الكعبي أغنية «لا تهين ولا تجبر» على أنغام آلة العود وتفاعل الجمهور مع جماليات المعاني الأدبية في هذه القصيدة. 

كميدش وبن روغة 
وتحدّث الدكتور راشد المزروعي عن قصيدة «لا تهين ولا تجبر» التي تغنّى بها علي بن روغة، مبيناً أنه قد نشأ على كلماتها جيل كبير خلال فترة الثمانينيات. وأضاف أن الشاعر الراحل كميدش الكعبي من الشعراء الذين أثّروا في الفنان بن روغة، إذ خدمته القصائد التي قُدّمت على إيقاعات إماراتية أصيلة مما ساهم في انتشار أعمال الاثنين.

موهبة متأصلة 
وأشار إلى أن الراحل الشاعر كميدش الكعبي نشأ في أسرة متذوّقة للشعر وأغلبهم من الشعراء، ولم يكن مستغرباً أن يحقّق النجاح الكبير في هذا المجال لكونه من أسرة متأصّلة في مجال الشعر، فوالده عبدالواحد الكعبي كان شاعراً وعمّه محمد بن عبيد بن نعمان كان من أكبر الشعراء أيضاً.  وأوضح أن قصائد الشاعر الراحل كانت تخرج بكل دقّة وجمال من القلب وأغلبها يعبّر عن الوجد والحزن، ويتفاعل معها حتى الآن الجيل الجديد بقصائد تغنّى بها كبار النجوم، مثل ميحد حمد وآخرون. وتابع أن الشاعر الراحل أصدر ديواناً وحيداً بعنوان «ديوان كميدش بن نعمان الكعبي»، نُشر في عام 2006، ضمن سلسلة شعراء من الإمارات التي يصدرها نادي تراث الإمارات، بإشراف لجنة الشعر الشعبي. 

الفصحى والعامية
وبيّن محمد سعيد الرميثي أن كميدش بن نعمان يربط في شعره بين الماضي والحاضر لكي تعلم الأجيال بأن اللغة العربية العامية لها امتداد في الفصحى. وفي رحلة البحث ضمن قصائد كميدش الكعبي عن هذه النقطة تجد قصيدة «نسيم الصبايا» التي تعني بالفصحى النسيم العليل الذي يأتي من جهة الشرق.

العين للكتاب
الإمارات
معرض العين للكتاب
مهرجان العين للكتاب
العين
آخر الأخبار
جانب من المعرض
التعليم والمعرفة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
اليوم 22:34
من معرض "البرتغاليون على أرض الخليج"
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج
اليوم 22:31
شعار معرض «نقطة لقاء»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»
اليوم 22:29
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
اليوم 22:25
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©