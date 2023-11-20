معارض الكتاب.. مهرجانات ثرية بالفعّاليات والبرامج

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

شهد «قصر المويجعي»، أحد أبرز مواقع فعّاليات مهرجان العين للكتاب 2023، تنظيم جلسة حوارية ناقشت رؤية مركز أبوظبي للغة العربية ودوره واستراتيجيته لتطوير مفهوم معارض الكتاب في الدولة لتصبح مهرجانات ثرية بالفعّاليات والبرامج التي تحتفي بالإبداع الإنساني بجوانبه كافة، وتُقدّم مزيجاً عصرياً للجمهور يجمع بين الثقافة والفنون والمعرفة ويواكب تطلّعاتهم.

وبدأت الجلسة بعرض مرئي لأهم الفعّاليات التي ستشهدها دورة هذا العام من المهرجان. وقدم الفنّان التشكيلي غياث محمود رسماً حياً مباشراً لشخصية شاعر الأمسية الأولى من أمسيات برنامج «الكلمة المغنّاة» الشاعر الراحل كميدش بن نعمان الكعبي، ويعدُ هذا البرنامج المتميز إحدى أهم فعّاليات المهرجان.

التأسيس والطموح

وخلال الجلسة، تحدّث سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، عن مراحل تأسيس المركز، موضحاً أنه مشروع استراتيجي طموح يحمل اسم اللغة العربية وأبوظبي وله أبعاد محلية وعالمية. ويسعى بالدرجة الأولى إلى تطوير اللغة العربية والنهوض بها تعليمياً وثقافياً وإبداعياً، وتعزيز استخدامها في الأوساط العلمية والإبداعية. وأضاف أن دور المركز يكمن في إيصال اللغة العربية إلى العالمية بوصفها لغة أدب وفكر، من خلال إطلاق مشاريع رائدة تتبنّى الجانب التكنولوجي لتصبح العربية لغة العصر وتواكب مستجداته المتغيرة.

كما تحدّث عن الجوائز التي أطلقها المركز، ومن بينها جائزة «كنز الجيل» التي تُكرم الفائزين بنسختها الثانية خلال المهرجان وفي مدينة العين تحديداً لارتباطها بالشعر والأدب، وتحتفي بأبيات من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إضافة إلى جائزة «سرد الذهب»، التي ستُكرم أيضاً الفائزين بنسختها الأولى خلال مهرجان الظفرة للكتاب 2023 في ديسمبر المقبل.

وأكد سعيد الطنيجي أن صناعة الكتاب لا يمكن أن تتطوّر إذا لم يتم تطوير المحتوى ومعارض الكتاب، لتأتي من هنا فكرة تحويل المركز للمعارض إلى مهرجانات لصناعة الكتاب ونشر المحتوى الإبداعي والموسيقي والفني. وهذا هو سرّ نجاح مهرجاني العين والظفرة للكتاب، حيث جذب التحوّل في هذا المجال انتباه المختصّين والجمهور، كما نال استحسان الكُتّاب والناشرين للتجارب المتميّزة في تحويل المعارض إلى مهرجانات تمزج الفنون مع الثقافة والأدب، وتستهدف فئات شباب المبدعين بشكل أساسي لتلفت الأنظار إلى أعمالهم، وتُعرّف الناس عليها عن قُرب وبطريقة ملهمة.