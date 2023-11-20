إقبال جماهيري كبير على ورش وفعاليات مهرجان العين للكتاب

هويدا الحسن (العين)

تشهد فعاليات مهرجان العين للكتاب في دورته الرابعة عشرة بمدينة العين، إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الأعمار، حيث جذب المقر الرئيسي للمهرجان باستاد هزاع بن زايد (العين سكوير) الجمهور للاستمتاع بمختلف الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة.

وكان للأطفال نصيب متميز من الفعاليات التي تقدمها منصات عدة، ومن أهمها المسرح الذي أقامه مركز أبوظبي للغة العربية، وشهد في اليوم الأول من فعاليات الحدث عرضاً فنياً حياً لفرقة «السنافر»، حيث امتلأت المقاعد عن آخرها بالأطفال وذويهم للاستمتاع بالعرض.

وشهد ركن الأطفال الذي أقامته «سبيستون» أيضاً إقبالاً كبيراً من الأطفال، حيث تفاعلوا مع الأنشطة الفنية التي تقدم فيه من رسم وتلوين، بالإضافة إلى ركن الطبخ، حيث يحضر الأطفال بأنفسهم أطباق «البيتزا» في أجواء احتفالية اتسمت بالبهجة، حيث تسابق الأطفال من الجنسين على إعداد أطباق «البيتزا» الشهية. ولأول مرة هذا العام ينظم المهرجان أيضاً فعاليات خاصة بالناشئة، أبرزها قسم العلوم الذي يقدمه فريق شارع العلوم بالتعاون مع «سبيستون».

«الاتحاد» التقت المسؤول عن فريق شارع العلوم المهندس محمد عصام للحديث عن مشاركاتهم بالمهرجان الذي أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشاركون فيها بالمهرجان، حيث تلقوا الدعوة بالمشاركة بعد مشاركتهم الناجحة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في شهر مايو الماضي.

وعن إقبال الأطفال على قسم العلوم بالمهرجان، قال عصام إنه تفاجأ بعدد الحضور والإقبال الشديد في اليوم الأول من المهرجان للمشاركة بركن العلوم وشغف الأطفال بالمشاركة في التجارب المختلفة التي تبسط لهم المعلومة العلمية.

كما التقت «الاتحاد» أيضاً بعدد من الأطفال المشاركين بقسم العلوم، يقول حمد الشامسي بالصف الخامس الابتدائي: «اعتدت المجيء إلى مهرجان العين للكتاب لحضور الفعاليات الفنية وشراء الكتب العلمية التي تستهويني، وسعدت جداً بوجود منصة (سبيستون) وفريق شارع العلوم».

أما شيخة عبدالله، بالصف السابع، فتقول: «على الرغم من أنني أجد صعوبة في فهم العلوم إلا أن مشاهدة العرض العلمي كانت ممتعة، وكذلك استمتعت بالمشاركة في التجارب التي يقدمها المدربون». وفي ركن الأطفال، التقينا أيضاً موزة عبدالله، بالصف الثاني الابتدائي، وحمدة أحمد، بالصف السابع، اللتين أكدتا حرصهما على الحضور للمهرجان كل عام، للاستمتاع بفعالياته والمشاركة في ورش الرسم والتلوين والطبخ والاستماع إلى قصص الأطفال.

وقال محمد وسيم بالصف الخامس: «جئت العام الماضي واستمتعت بالفعاليات، ولذا كنت حريصاً على الحضور هذا العام أيضاً للمشاركة في الفعاليات التي تقدم للأطفال كالرسم والطبخ». وأضاف أنه يحب القراءة ويحرص على اقتناء القصص باللغتين العربية والإنجليزية.