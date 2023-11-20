«أبوظبي للغة العربية» ينظم لقاء مع الناشرين في «العين للكتاب»

العين (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023 الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية في الفترة من 19 نوفمبر الجاري ولغاية 25 منه، في مواقع ثقافية وتراثية عدة بمدينة العين، عقد المركز لقاء مع الناشرين المشاركين في المهرجان بهدف استعراض جهود المركز لدعم قطاع النشر في دولة الإمارات، وسُبل وآليات تطويره نحو آفاق مستقبلية أكثر رحابة.



تعزيز صناعة النشر

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، خلال اللقاء، أن استدامة معارض الكتب في دولة الإمارات، تأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز صناعة النشر وتشجيع العاملين في هذا القطاع على تقديم المنتج المعرفي والإبداعي الرصين، بما يرسّخ ثقافة القراءة، وينمّي حضور اللغة العربية في وجدان المجتمع، ولاسيما لدى فئة الشباب الذين يمثلون أجيال المستقبل. وأشار إلى أن المزايا والإعفاءات التي تُمنح للناشرين تؤكد الاهتمام بهذا القطاع الذي يؤدي دوراً جوهرياً في تكامل معادلة الثقافة على مستوى الإنتاج والتلقي، على اعتبار أن الكتاب سيظل الوعاء المعرفي الذي ينقل تجليات الفكر والإبداع ويختزنها لتبقى قيد التداول على مر العصور.



تنوّع وشمولية

وأشاد رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بتفاعل مجتمع مدينة العين مع أنشطة المهرجان، مشيراً إلى أن حجم التفاعل مع الدورات السابقة دفع إلى تكثيف الجهود لتقديم برامج ثقافية، تلبي تطلعات الجمهور بتنوعها وشمولها ومقاربتها لمختلف الفنون، وفي مقدمتها الشعر النبطي والكلمة المغناة، بما لها من إرث وحضور في الذاكرة المحلية، وهو ما يواكب أهداف المركز الاستراتيجية لتقديم فعاليات ثقافية معرفية نوعية، تُرسّخ حضور اللغة العربية في المجتمعات، وتُسهم في رفد المشهد الثقافي بأعمال وإصدارات ملهمة، وتسلط الضوء في الوقت ذاته على المبدعين الإماراتيين والعرب من الفئات كافة.



إنسانية الثقافة

ولفت إلى أن التركيز على العناية بالأبعاد المحلية للثقافة وإبراز تجلياتها، ينطلق من الوعي بأن كل ما هو محلي يختزن في عمقه جواهر الحكمة، ويفتح أفقاً إنسانياً لمفهوم الثقافة بمعناها الواسع، وهي الرسالة التي يتبناها مهرجان العين للكتاب.