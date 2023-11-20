«الفجيرة الثقافية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ52

الفجيرة (الاتحاد)

احتفلت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «أبجديات وطن الاستدامة»، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات التي واكبت هذه المناسبة، واستضافتها القرية التراثية التابعة لدائرة السياحة والآثار بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالية، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية في الفجيرة، إلى جانب عدد كبير من أهالي وأعيان الإمارة، وممثلي وسائل الإعلام، ومؤثري قنوات التواصل الاجتماعي.وشهدت الاحتفالية مشاركة عدد من الفرق العسكرية والموسيقية من بينها فرقة شرطة الفجيرة العسكرية التي قدمت نماذج متنوعة من المقطوعات الموسيقية الوطنية، ثم فرقة شواهين المقابيل الحربية التي أمتعت الحضور بالأهازيج والأغاني الشعبية، بالإضافة إلى فقرات متنوعة ما بين القصائد الشعرية والأناشيد الوطنية قدمها شعراء وطلاب وطالبات رياض الأطفال والمدارس احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتضمنت الاحتفالية مشاركة النساء الحرفيات بجناح تم فيه عرض المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية، بالإضافة إلى معرض الاستدامة الذي شمل أركاناً عديدة، مثل «ركن الفنون» وتضمّن لوحات لأصحاب السمو الشيوخ من الماضي إلى الحاضر، وورشاً فنية للأطفال، ثم ركن بصمة «تغريدة في حب الوطن» و«ابصم أنا إماراتي»، و«ركن الاستدامة» الذي تضمن مشاريع ابتكارية تخص الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى «ركن غرس الاتحاد» الذي عكس البيئة الزراعية والتعريف بحرفة الزراعة قديماً، وتم توزيع شتلات من أشجار الغاف وغيرها للجمهور، فضلاً عن مشاركة مجموعة من المراكز الطبية والصيدليات التي عرضت خدماتها وقدمت هدايا لضيوف الاحتفالية.

واهتم «ركن الطفل» بتوعية الأطفال من خلال تقديم ورش توضّح حقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم ومسؤولية الأسرة تجاه الأبناء أيضاً، بالإضافة إلى معرض خاص بالفنون الشعبية بهدف تعزيز الوعي الوطني وربط الأجيال الحالية بتاريخ الدولة.

وفي ختام الاحتفالية كرّم خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، ترافقه هدى الدهماني، رئيسة اللجنة المنظمة للاحتفالية، المشاركين الذين ساهموا في نجاح الحدث الوطني.

وقالت هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية رئيسة اللجنة المنظمة للاحتفالية، في تصريح لها بهذه المناسبة: «إن احتفالنا بعيد الاتحاد الـ52 هو احتفاء بوطن الإنجازات والنجاحات المستدامة وبذكرى انطلاق مسيرة التطور والازدهار التي أرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون، وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة التي تواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل، وإننا من خلال هذه الاحتفالية أردنا أن نبعث رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى قيادتنا الرشيدة نيابة عن فئات وشرائح المجتمع كافة بهذا اليوم المجيد».

وأثنت الدهماني على جهود أعضاء اللجنة المنظمة التي جسدت روح الفريق الواحد، ووجهت الشكر إلى دائرة السياحة والآثار بالفجيرة وفريق عطاء التطوعي وإلى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة التي ساهمت في إنجاح فعاليات الاحتفالية.