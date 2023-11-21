طيف القايدي تقدم عرضاً حياً للرسم بالرمال

هويدا الحسن (العين)

في إطار حرص مهرجان العين للكتاب على تقديم مواهب شابة مبدعة وتبني التجارب الفنية الرائدة، وتقديم كل ما هو جديد في عالم الفنون، قدم مركز أبوظبي للغة العربية عرضاً فنياً جديداً من نوعه على مسرح المقام باستاد هزاع بن زايد، للفنانة الإماراتية طيف القايدي التي قدمت عرضاً حياً للرسم على الرمال، تفاعل معه جمهور المهرجان الحريص على التعرف على كل ما هو جديد في عالم الفنون والثقافة.

«الاتحاد» التقت الفنانة طيف القايدي التي تحدثت عن تقنية الرسم على الرمال، قائلة إنها تعرفت على هذه التقنية في الرسم أثناء تواجدها بسويسرا حيث شاهدت عروضاً حية على المسرح لفنانين يقومون برسم لوحاتهم باستخدام الرمال الملونة ودون استخدام أية أدوات خاصة بالرسم سوى أيديهم لتشكيل الرمال ورسم اللوحات، مما أثار اهتمامها، فبدأت تبحث عن فيديوهات على «اليوتيوب» لتعلم تلك التقنية الحديثة في الرسم. وأضافت أنها تقوم بتشكيل الرمال على لوح من الزجاج الشفاف المضاء من الأسفل وتستخدم يدها فقط لتشكيل اللوحة وتحديدها، وأنها نادراً ما تحتاج إلى أدوات خاصة بالرسم كالفرشاة، التي قد تستخدمها فقط عندما ترسم شيئاً يحتاج إلى دقة عالية لتشكيله وتحديده.

وهذا النوع فن تفاعلي، حيث يقوم الفنان بالرسم الحي في وجود الجمهور، وعن شغفها بتلك التقنية رغم غرابتها كون اللوحات تتم إزالتها فور الانتهاء منها، قالت: أراه فناً متفرداً وأكثر متعة من الرسم التقليدي على الرغم من أن كل ما يتبقى لي من اللوحة هو الصور الفوتوغرافية التي يتم التقاطها للوحات سواء أثناء تنفيذها أو فور الانتهاء منها.

وعن إقبال الأطفال على تعلم تقنية الرسم بالرمال أكدت أن الأطفال تجذبهم دائماً الأشياء الجديدة والمختلفة، وخاصة أن الرسم بالرمال بالنسبة لهم يشبه اللعب، ولكن أغلبهم يجد صعوبة في تعلمه نظراً لصعوبة التحكم في الرمال لرسم الأشكال المختلفة.

مشاركات

شاركت طيف القايدي في عدد من المعارض كمعرض الفجيرة الدولي ومعرض الصيد والفروسية بأبوظبي والحفل الختامي لصناع المستقبل في جامعة الإمارات بمدينة العين، كما قدمت عدداً من الورش الفنية للأطفال ببعض المدارس الخاصة.