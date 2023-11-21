دور نشر تحفز الأطفال على القراءة بالوسائط الذكية

العين (الاتحاد)

يحتفي مهرجان العين للكتاب بالطفل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، من خلال فعّاليات متنوّعة لتعزيز ورفع الوعي بهذا اليوم بالتعاون مع مستشفى «ميديكلينك».

وبدأت الفعّالية بحصة خاصة لرفع اللياقة البدنية التي تعزّز صحة الأطفال وتربط بين صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية، كما تساهم في ترسيخ قيم الحفاظ على الصحة العامة. ثم تم اصطحاب الأطفال في جولة بمنطقة المهرجان في العين سكوير، تعرّفوا فيها على جميع الفعّاليات الخاصة بالمهرجان، بالإضافة إلى دور النشر التي خصّصت مطبوعات وقصصاً وكتباً تعليمية، وفنية، وتربوية، باللغتين العربية والإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك، نظّم مهرجان العين للكتاب 2023 مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية مثل الرسم، والتصوير، والرياضة، وعرضاً مسرحياً استعراضياً.

وقدّم مستشفى «ميديكلينك»، ضمن فعاليات يوم الطفل العالمي، جلسة عن أهمية التغذية السليمة لصحة الأطفال، أدارتها اختصاصية التغذية الدكتورة مروة. وأشركت الجلسة الأطفال الحاضرين بأنشطة تفاعلية واختبرت معلوماتهم حول الأغذية الصحية، وأنواعها وأهميتها، لزيادة حماسة الأطفال. كما قدّمت الجلسة نصائح للأطفال وذويهم حول أنواع الأغذية التي يجب تناولها خلال اليوم للاستفادة من عناصرها التي يحتاج إليها الطفل للنمو.