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نادي تراث الإمارات يشارك في «العين للكتاب»

إيصال العناوين الثقافية والتراثية إلى فئات المجتمع (من المصدر)
22 نوفمبر 2023 00:45

أبوظبي (وام)

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يشارك نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، في مهرجان العين للكتاب 2023. ويقدم جناح النادي خلال المعرض باقة واسعة من العناوين التراثية، والكتب المحققة ودواوين الشعر النبطي، فضلاً عن الإصدارات الموسوعية، وأعداد مجلة «تراث» التي يصدرها النادي. ومن العناوين التي يعرضها الجناح كتاب «شخصيات من أسرة آل نهيان» للباحثة شمسة حمد العبد الظاهري، وكتاب «وقفات في تاريخ الإمارات» للدكتور سيف بن عبود البدواوي، وكتاب «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين» للمهندس طلال السلماني، ومعجم «الكنايات الشعبية الإماراتية» للباحثة عائشة علي الغيص، وكتاب «علاقات إمارة أبوظبي السياسية مع جاراتها في عهد الشيخ حمدان بن زايد الأول 1912-1922» للكاتبة موزة عويص علي الدرعي.
 كما يعرض الجناح أيضاً مجموعة متميزة من الدواوين الشعرية من أهمها «ديوان السحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، و«ديوان بن قطامي» للشاعر عيسى بن سعيد بن قطامي المنصوري، و«ديوان بن هلال» للشاعر سعيد بن محمد بن هلال الظاهري، و«ديوان بن معضد» للشاعر عبيد بن معضد النعيمي.
 وتأتي مشاركة نادي تراث الإمارات في مهرجان العين للكتاب في إطار التزامه بالمشاركة في مختلف الفعاليات والمحافل التي تسهم في حفظ ونشر الموروث الإماراتي ونقله إلى الأجيال الناشئة، وتعزيزه في نفوسهم وتعريف الآخرين به، حيث يعد المهرجان فرصة مهمة لإيصال نتاجات النادي من العناوين الثقافية والتراثية إلى فئات وشرائح المجتمع المختلفة.

نادي تراث الإمارات
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