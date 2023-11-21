«تريندز» يطلق جناحه في مهرجان العين للكتاب 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات جناحه في مهرجان العين للكتاب 2023 الذي بدأ فعالياته وتستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير)، ومواقع ثقافية عدة في مدينة العين.

ويشارك «تريندز» في المهرجان بمجموعة من إصداراته البحثية والفكرية التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الاستدامة، والمناخ، والفضاء، وتمكين الشباب، ومجموعة متنوعة من الدراسات الاستشرافية.

وقد استقطب الجناح عدداً من المسؤولين والزوار، من أبرزهم معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور محمد بن الشيخ سالم بن حم العامري، والدكتورة أسماء بنت مانع العتيبة، وجمع من طلاب الجامعات والمدارس والجمهور. وقد اطلع الجميع على ما يحويه الجناح من إصدارات بحثية، مشيدين بجهود «تريندز» المعرفية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»: «نحن سعداء بالمشاركة في مهرجان العين للكتاب 2023 الذي يُعد من أهم الفعاليات الثقافية في دولة الإمارات. وتأتي مشاركتنا في المهرجان تأكيداً على التزامنا بنشر المعرفة والثقافة، وإثراء الحوار حول القضايا المهمة التي تواجه مجتمعاتنا».

وأضاف الدكتور العلي أن جناح المركز في المهرجان يقدم مجموعة واسعة من إصدارات «تريندز» البحثية والفكرية التي تُغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تهم الجمهور، كما سيقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج التي تُسهم في تعزيز الثقافة والوعي المجتمعي.

ومن جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في «تريندز»، إن المشاركة في مهرجان العين للكتاب مناسبة مهمة للتواصل مع القراء والجمهور لإطلاعهم على طبيعة عمل «تريندز» ونتاجه البحثي، ومساهماته العلمية.

ويُقام مهرجان العين للكتاب 2023 تحت شعار «العين أوسع لك من الدار» ليحتفي بالكتاب والفنون ومختلف جوانب الإبداع من خلال التجارب والأنشطة التفاعلية، تعزيزاً لثقافة القراءة، وتحفيزاً لأفراد المجتمع، خاصة الشباب، على التواصل مع التراث الثقافي الإماراتي والتعرُّف إلى أعماله الثرية.