«دبي للثقافة» و«جوجل» تختتمان «مخيم المبدعين - نسخة الاستدامة»

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعاليات «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - نسخة الاستدامة»، الذي نظمته بالتعاون مع شركة «جوجل»، بهدف إرشاد وتمكين أعضاء المجتمع الإبداعي من استكشاف ممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة المبدعين، لتعزيز حضورهم وتأثيرهم الإبداعي وتنمية مشاريعهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وإيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين وتنمية مهارات وقدرات أصحاب المواهب في مختلف المجالات.

وأشارت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، إلى أهمية «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - نسخة الاستدامة»، ودوره في رفع مستوى الوعي البيئي للفنانين والمصممين والمواهب الناشئة من الإمارات والمنطقة، عبر تحفيزهم على دمج الممارسات المستدامة ضمن أساليبهم الفنية المختلفة، وقالت: «تحرص (دبي للثقافة) على توفير كل ما يحتاج إليه أعضاء المجتمع الإبداعي من ممارسات ومهارات جديدة تساهم في إلهامهم وتشجعهم على تطبيق الاستدامة في إنتاجاتهم الإبداعية والفنية، حيث عملت من خلال (مخيم المبدعين) على تزويد المشاركين بأدوات جديدة ومبتكرة تعزز من توجهاتهم نحو تحقيق الاستدامة، ما يساهم في دعم البنية التحتية للصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

وشهد المخيم الذي أقيم على مدار 3 أيام في مقر مكاتب «جوجل» بدبي، توفير لقاءات توجيه فردية للمشاركين تحت إشراف موظفي «جوجل» ومجموعة من الخبراء، إضافة إلى عقد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي ناقشت سبل تحقيق الاستدامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخصائص المواد الصديقة للبيئة والمُعاد تدويرها، وممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وغيرها، حيث ركز هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، خلال جلسة «الاستدامة والتصميم» على أهمية الأفكار والسياق والعواطف في التصميم، بينما ناقش أندرياس ميلينهاوزن، مدير قسم الأعمال الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جوجل»، في جلسة «الإعلان والإبداع للفنانين» قيمة العلامة التجارية، وتحدث برونو بيانشيني، رئيس الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جوجل» خلال مشاركته في جلسة «لماذا تعتبر الاستدامة مهمة؟» عن أهمية الاستدامة، وقدم في هذا الإطار مجموعة من الاقتراحات الملهمة، وتحدث خبراء آخرون عن موضوعات أخرى مهمة ذات صلة بالاستدامة.