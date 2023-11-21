«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون الدورة السادسة من معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء»، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023 في بيت عبيد الشامسي التراثي في ساحة الفنون.

ويسعى «نقطة لقاء» لدعم ممارسات النشر المستقلة في المنطقة والعالم، وتقديم تجارب نوعية تشمل المطبوعات الفنية وإنتاجات الناشرين المستقلين والمشاريع الثقافية غير الربحية، إلى جانب أعمال الفنانين والمؤسسات التي تُعرض ضمن ثلاثة أقسام: دولي، ومختارات، ومحلي.

ويستقطب قسم «دولي» دور نشر فنية ومستقلة من جميع أنحاء العالم لعرض وتوزيع كتبها خلال المعرض، أما قسم «مختارات» فيقدم مجموعة من الدوريات والمجلات والكتب الفنية و«الكوميك» وكتب الاهتمامات الخاصة التي لا توزعها المكتبات المحلية، فيما يضم قسم «محلي» كتباً من إنتاج مجتمع الفنون المحلي من مؤسسات فنية وثقافية وغاليريهات ودور نشر وهيئات ثقافية حكومية غير ربحية، بالإضافة إلى مجموعة من المطبوعات والتصاوير والمجلات الفنية ومجلات «الكوميك» والصور الفوتوغرافية والقرطاسية ومطبوعات الشاشة التي أنتجها فنانون مستقلون.

ويتضمن برنامج هذه الدورة مجموعة واسعة من الورش التفاعلية المصممة لجميع الأعمار التي تقدم مقاربات تجريبية في فن صناعة الكتب، وأساليب تجليدها، وتزيينها، وتصميم أغلفتها، وصناعة مفكرة مصورة شخصية وجلسات قراءة، وبالإضافة إلى ذلك يحتضن البرنامج مصادر إبداعية، إلى جانب محطة طباعة ريزو بالتعاون مع استوديو «فكرة» للتصميم، ومجموعة من روايات الغرافيك والمانغا من مكتبة «كينوكونيا».

كما يصدر خلال المعرض كتابين جديدين عن مؤسسة الشارقة للفنون، الأول بعنوان «بيت الحرمة» ويقدم قصصاً خيالية حول بيت الحرمة اعتماداً على سلسلة من ورش الكتابة المستوحاة من هذا البيت التراثي المشيّد بالشعاب المرجانية في حي المريجة بالشارقة. أما الثاني فيحمل عنوان «كورنيش» وهو امتداد لسلسلة من النسخ السابقة، ويتضمن سرديات وقصص كوميك لفنانين مقيمين في منطقة الخليج، يشاركون إبداعاتهم التي تتناول التراث والخيال العلمي والفانتازيا والميتافيزيقا والأحلام والأساطير.



العارضون المشاركون :

دولي:

89 للكتاب (باليرمو)، أفريكادا (باريس/دكار)، باد ستيودنت للنشر (مانيلا) باو للكتاب (تونس)، غاليري مدينة بانكوك (بانكوك)، بيناتانغ للنشر (جاكرتا)، معرض القاهرة للكتب الفنية (القاهرة)، كراتر إنفرتيدو (مكسيكو سيتي)، منشورات الحرف (عمان)، متحف ساو باولو أسيس شاتوبريان للفنون (ساو باولو)، ميكاليس بيشلر (برلين)، ميس ريد: معرض برلين للكتاب الفني (برلين)، مكوكي نا نيوتي (دار السلام)، مكتبة نيبال للصور (كاتماندو)، منشورات بانثر باو (ناغبور)، برايمري إنفورميشن للنشر (نيويورك)، ريكريو: معرض فالنسيا للكتاب الفني (فالنسيا)، سافي للفن المعاصر (برلين)، شاشاشا (طوكيو)، سوكوشيكو (طوكيو)، سوبوربيا للمشاريع (بيتالينغ جايا)، تارا للكتاب (شيناي)، تمبوراري للنشر (سنغافورة)، فكر طنجة (طنجة)، جمعية وصل الفنية (كراتشي)، ورق (بيروت)، زين كوب (هونغ كونغ).



مختارات:

مَجمع 421 للفنون (أبوظبي)، مركز أفترول للبحث (لندن)، مجلة الحيّة (بيروت/ديلاوير)، آرت بوك ناشرون موزعون (نيويورك)، مؤسسة بارجيل للفنون (الشارقة)، استوديو بن عطية (الرياض)، بلاك دوغ للنشر (لندن)، منشورات بلافت (شيناي)، كان كان للنشر (مكسيكو سيتي)، كربون 12 (دبي)، ديوان مصر (القاهرة)، جمعية الإمارات للفنون التشكيلية (الشارقة)، جلف فوتو بلس (دبي)، متجر حانوت (بغداد)، آيديا للكتاب (أمستردام)، إنغا للكتاب (شيكاغو)، مؤسسة جاكانا للإعلام (أوكلاند)، مؤسسة كلمات (الشارقة)، كاف للكتاب (بيروت)، مكتبة كون (مادابا)، ليتموس للنشر (نيويورك)، لوكال (أبوظبي)، ماشي ماشي (القاهرة/الرباط)، مركز مرايا للفنون/ مركز للتصاميم - 1971 (الشارقة)، موزون للكتابة والنشر (جدّة)، أرشيف الشرق الأوسط (أمستردام)، معهد مسك للفنون/ ريزولي: المكتبة الفنية (الرياض)، مزنة (سانت بول، مينيسوتا)، مونيكر للنشر (فانكوفر)، د. نهى فرّان (الشارقة)، المورد: المركز العربي لدراسة الفن-جامعة نيويورك أبوظبي (أبوظبي)، استوديو بانغولين (زغرب)، راكينغ ليفز (كولومبو)، الساقي للكتاب (لندن)، هيئة الإنماء السياحي والتجاري (الشارقة)، متجر سيينا (القاهرة)، ستيرنبرغ للنشر (لندن)، تشكيل (دبي)، تي للتحرير (هونغ كونغ)، الخط الثالث (دبي)، مجلة شوتني (لندن)، مجلة فانامبولست (باريس)



محلي:

مؤسسة الشارقة للفنون، مركز فن جميل، كينوكونيا لتوزيع الكتب، ترينالي الشارقة للعمارة، معهد أفريقيا، مهرّج فكتوري، الريم المنّاعي، عائشة الحمراني، بيان سمّان، داريل بيركنز، إيمان الرئيسي، فاطمة الكتبي، فاطمة بهية، هالة، هاري، حصة المرزوقي، حصة الزرعوني، هايبر هاوس للنشر/ أحمد مكيّة، لبنى عزيز عمر، ماجد عباس، ماه نور باري، مي أيمن عواد، ميثا العميرة، ريم عبدالله آل علي، مدية التميمي، ميتالي سمبت، محمد أسعد الحصيني، محمد أمير، مرواريد محمد، موزة الحمراني، نتالي نجار، نور الخميري، رشا الدقاق، سناء هارون عبدالمجيد، سارا الخيال، شهد شعشاعة، شوق طارق الحلو، صهيب ناصر، سندس اعتمادي، سوالف كولكتف، توفيق، ثلاث × موزة، ذي نور كريتف، واجش.