«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»

دبي (الاتحاد)

احتفت ندوة الثقافة والعلوم، مساء أمس، بمشاركي معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة بحضور بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم عضو مجلس الإدارة المدير الإداري، ود. رفيعة غباش، ود. سعيد حارب، والفنان عيد الفرج، ود. محمد سلطان العلماء، وجميع المشاركين ونخبة من المهتمين.

وأكد بلال البدور خلال تكريم المشاركين أن ندوة الثقافة والعلوم عندما اعتمدت تنظيم معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات سنوياً نظرت إلى واقع الحال بالنسبة للمقتنين والهواة الذين تقتصر هوايات أحدهم على العرض في منزله أو متحفه الصغير الذي أعده لنفسه، ولم يكن بالإمكان التعرف على هذه التنويعة من الهوايات أو المقتنيات إلا عبر زيارة شخصية لأصحابها، ولكن تجربة معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات كشفت عن كنوز من المعروضات التي يملكها أبناء الإمارات.

وأشار البدور إلى أنه في الدورة الأولى للمعرض قبل خمس سنوات كنا نبحث عن 10 مشاركين من أصحاب الهوايات، وشارك في الدورة الأولى 16 مشاركاً، وفي هذه الدورة (الخامسة) زاد العدد إلى 24 مشاركاً منهم 4 مشاركين يعرضون للمرة الأولى، وهناك الكثيرون من راغبي المشاركة وليسوا فقط من أبناء الإمارات ولكن من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن هذه الدورة ضمت أسماء ومقتنيات جديدة للفنان عيد الفرج وأحمد السركال ود. رفيعة غباش وصفا الزرعوني ما يبشر بأن الدورات القادمة ستزخر بمقتنيات وهوايات جديدة.

وذكر عبدالشكور حسين تهلك، المصرفي والدبلوماسي السابق، أنه من هواة الخط واقتناء العملات التذكارية والطوابع والأعمال الفنية والتحف المختلفة خلال زياراته المتعددة لمختلف دول العالم. وأضاف أن مشاركته في هذه الدورة من معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة بنماذج من أسطول طيران الإمارات الذي يعد أحد أهم الأساطيل التجارية على مستوى العالم وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوطن العربي، وأهم طائرات أسطول هي طائرات الإيرباص لأكثر من 110 طائرة ويعد طيران الإمارات أكبر شركة في العالم تمتلك طائرات بوينج 777، ولذا تتنوع مشاركته بهذه النماذج من الطائرات ذات الألوان المتعددة التي ترمز للتنقل والاستدامة والفرص، ومنها طائرات تحمل شعار إكسبو دبي، ونموذج يحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونموذج يحمل اسم الذكرى الخمسين لدولة الإمارات، ونموذج يحمل شعار المستقبل وآخر للفضاء.

وقال المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، إن مشاركته بمجموعة من قبعات من مختلف دول العالم، ويمتلك أكثر من 80 قبعة، وهذه الهواية تجعله على اطلاع بخصائص الشعوب وهويتها فلكل شعب وفئة منه قبعة ترمز له.

وأشارت المهندسة فتحية الزرعوني (مهندسة تصميم داخلي) إلى أن مشاركتها براديوهات قديمة وآلة الأكورديون الموسيقية، وأن هذه الدورة الثالثة لمشاركتها وتعتبر المعرض مساحة واسعة لعرض الهوايات والتعرف على هوايات ومقتنيات جديدة.