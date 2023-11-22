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مهرجان العين للكتاب.. منصّة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة

مهرجان العين للكتاب.. منصّة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة
23 نوفمبر 2023 00:53

العين (الاتحاد)

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يشهد مهرجان العين للكتاب هذا العام مشاركة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة من المواطنين والمقيمين، الذين يقدّمون خدمات مشاريعهم في مجالات المأكولات والحلويات المحلية والعالمية ويروّجون لها من خلال الحدث. 
ويقدّم المهرجان الفرصة لزوّاره لتجربة نكهات جديدة ومتميّزة بعد رحلة التجوّل في أرجاء منصات الكتب ودور النشر، لأخذ قسط من الراحة والتعرّف على مأكولات وأطباق مختلف الشعوب والبلدان بين أكثر من 15 حافلة تقدّم الوجبات السريعة الصحية وغيرها من الحلويات والمشروبات بأسعار تنافسية. 
وكذلك يزخر المهرجان بمجموعة متنوّعة من مطاعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة المشاركة في هذه النسخة والموجودة بالقرب من المداخل. وتتميّز بتصاميمها اللافتة التي تضفى أجواءً ممتعة على الحدث وتعكس هوية المطبخ والمأكولات التي يتم تقديمها للزوّار.
وأوضح ميشا فلاك، من مشروع كرفان مأكولات «هوت فود غريلز»، أن المشاركة في مهرجان العين للكتاب 2023 فرصة ذهبية لأصحاب المشاريع، وخاصة في ظل عدد الزوّار الكبير للمهرجان يومياً. وأضاف أن الإقبال يتزايد في الفترتين الصباحية والمسائية من قبل الشباب والأطفال فيما تشهد الفترة المسائية إقبالاً واضحاً للأسر من جميع الجنسيات. 
وأضاف أن منطقة ركن الأطعمة في ساحة استاد هزاع بن زايد ذات موقع استراتيجي ينقل الزوّار بين منصات وأجنحة الفعّاليات الثقافية بسهولة. 
وأوضح محمد رافي، من كرفان مشروع «هيبر دونت»، أن فكرة مشاركة حافلات المأكولات في المهرجانات مميّزة إذ تتيح للمشاركين استقطاب الزوّار بكل فئاتهم. كما تدعم هذه المشاريع المهرجان لكونها تقدّم منتجاتها بأسعار رمزية لتشجيع القراءة ودعم الإقبال على شراء الكُتب. وأشاد بدعم وتنظيم إدارة المهرجان لركن المأكولات التي خصّصت للمشاريع المساحات ووفّرت الخدمات كاملة، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمياه التي تستخدم في حافلات الطعام في ركن المأكولات المخصصة.

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