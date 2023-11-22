«القطارة للفنون» يستضيف برنامج «أنماط الحياة»

هويدا الحسن (العين)

انضم مركز القطارة للفنون هذا العام إلى قائمة المواقع التي تقام فيها فعاليات مهرجان العين للكتاب، وتشمل تسعة مواقع ثقافية وتراثية بمدينة العين، ولمركز القطارة دور محوري في المشهد الفني والثقافي بمدينة العين، ويستضيف المركز فعاليات برنامج «أنماط الحياة» التي بنظمها معرض العين للكتاب، ويشتمل البرنامج على جلسات متنوعة تشمل التأمل والعلاج بالصوت واليوغا، بالإضافة إلى ورش فنية تفاعلية، تقدم أنماطاً متنوعة من الفنون.

ويأتي برنامج «أنماط الحياة» ليؤكد اتساع المعنى العام للثقافة، حيث يتجاوز المفهوم التقليدي الذي كان يحصرها سابقاً في الأنشطة الثقافية التقليدية وحدها، في حين أصبحت الثقافة اليوم مفهوماً أكثر حداثة يشمل نواحي الحياة كافة من فنون، وعلوم، ونمط سلوكي وحياتي، وغيرها.

ويقدم البرنامج عدداً من الورش المتنوعة وجلسات التأمل والاسترخاء، منها جلسة التأمل والتركيز على التنفس، التي تهدف إلى تنمية قدرات التواصل لدى الأفراد مع هدوء الروح، ويقدمها مدرب اليوغا والتأمل سوندار براتاب سينغ، كما يقدم أيضاً جلسة يوغا الين التي تعمل على تعزيز الاسترخاء وبيان أثره على الصحة العامة، وجلسة الريكي الجماعية لتعزيز العافية الشاملة، وتقدمها مدربة اليوغا والتأمل أولينا ستيبانوفا، كما تقدم جلسة للعلاج بالصوت لتعزيز الاسترخاء باستخدام الأواني التبتية.

أما الورش الفنية، فتشمل ورشة النقش على الفخاريات التي تقدمها سهير عبوشي، وهي مدربة أكاديمية محترفة، وتحمل الورشة عنوان «إبداع ينحت قصة أصالة»، وتستخدم فيها الفخاريات كمادة طبيعية لتعزيز مفهوم الاستدامة موضوع المعرض لهذا العام. وتقدم عبوشي أيضاً ورشة فن الرسم بالمعجون بعنوان «إبداع من خلال القوام والألوان»، وتركز الورشة على صنع لوحات تعتمد على المعجون كمادة أساسية لتشكيل وتحديد الرسم معتمدة على البروزات.

أما المدربة الأكاديمية غادة شقفة، فتقدم ورشة الإبداع بالعناصر الطبيعية «فنون مستدامة»، حيث تعتمد الورشة على استخدام المواد والعناصر الطبيعية في رسم اللوحات، لإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة من خطر التغير المناخي، وإعادة استخدام المواد الموجودة حولنا في البيئة لصناعة أعمال فنية. وتقدم غادة شقفة أيضاً ورشة الحرق على الخشب لتعليم فنون النقش على الخشب بألوان اللهب، وكذلك تقدم ورشة إبداعية في فن الديكوباج على الصحون، بعنوان لمسة إبداعية لتزيين الأواني.