انتخاب كوريا عضواً في لجنة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو"

تم انتخاب جمهورية كوريا، لعضوية لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، لمدة أربع سنوات حتى عام 2027.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن كوريا فازت بالعضوية أمس، خلال جلسة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية، في بيان لها ، إن انتخاب كوريا لعضوية اللجنة هو نتيجة لدبلوماسيتها النشطة القائمة على مساهمتها في مؤسسة التراث العالمي، مشيرة إلى أن كوريا تخطط لتقديم مساهمات رائدة في تطوير المؤسسة، مع الأخذ في الاعتبار المهام الجديدة في عصرنا، بما في ذلك الاستجابة لتغير المناخ والتعايش بين المجتمعات الإقليمية والتراث.

و حصلت كوريا على أحد المقعدين الإضافيين المخصصين لدول آسيا والمحيط الهادئ، فيما تم انتخاب 8 دول أخرى، بما في ذلك فيتنام وأوكرانيا وكينيا، لعضوية اللجنة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تنتخب فيها كوريا، كواحدة من 21 عضوا في اللجنة بعد انتخابها في أعوام 1997 و2005 و2013.

