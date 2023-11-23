5 مواهب فنية إماراتية تتألق بركن الفنون في «العين للكتاب»

هويدا الحسن (العين)

في إطار حرص مهرجان العين للكتاب على دعم المواهب الإماراتية الشابة، يستضيف ركن الفنون بالمعرض خمسة فنانين إماراتيين بركن الفنون بالمقر الرئيسي للمهرجان باستاد هزاع، ويعرض الفنانون الخمسة أعمالهم الفنية ويقدمون ورشاً فنية لرواد المهرجان من كافة الأعمار.

«الاتحاد» التقت الفنانين الخمسة للحديث عن مشاركتهم في المهرجان وعن أعمالهم الفنية. وفي البداية أعربت الفنانة وداد الكندي عن سعادتها للمشاركة في مهرجان العين للكتاب للمرة الأولى، وتعرض الكندي مجموعة مختلفة من اللوحات التي استخدمت فيها تقنيات متعددة، حيث أشارت إلى حرصها على تجريب وتعلم تقنيات مختلفة للرسم، فعلى رغم كونها تفضل الرسم بقلم الرصاص إلا أنها تقدم أعمالاً أخرى استخدمت فيها الحبر الجاف والأكريليك بالإضافة إلى تقنية الحرق على الخشب. وتعرض الكندي كذلك مجموعة من اللوحات التي استخدمت فيها الألوان المائية لرسم النباتات بطريقة شفافة ليشبه الشيفون وهي تقنية يابانية تتيح للفنان استخدام الألوان ودمجها بشكل حر لتخفيف التوتر، وتقدم الكندي ورشتي رسم خلال أيام المهرجان هما ورشة حبر الكحول، وورشة التلوين العلاجية التي تساعد على تخفيف وعلاج التوتر. وقد شاركت في عدد من المعارض أبرزها «دبي آرت» ومعرض «إشراقات» مع خولة للفن والثقافة ومعرض الصيد والفروسية. وعن المهرجان ترى وداد الكندي أنه جميل وعليه إقبال كبير من الجمهور الحريص على الاستفسار عن اللوحات والتقنيات المختلفة المستخدمة فيها.

أما إبراهيم المزروعي فقال، إن هذه هي مشاركته الأولى بالمهرجان ويعرض عدداً من اللوحات المرسومة بقلم الرصاص والفحم والألوان الزيتية، ويرى أن الأقبال كبير من الجمهور وخاصة على الورش الفنية. وعن بداياته قال: بدأت الرسم منذ 12 عاماً حين كنت في الصف السابع الابتدائي وحصلت على جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد في الإبداع، ثم انضممت إلى مركز القطارة للفنون بمدينة العين وحضرت العديد من الورش الفنية.

وقد أقام المزروعي معرضين لأعماله الفنية، الأول كان في عام 2016 في المسرح الوطني بأبوظبي، والثاني في 2017 بقصر الإمارات. وأضاف أن هناك دعماً كبيراً من الدولة للمواهب الشابة، وهو ما يؤهلنا للمشاركة في الفعاليات المختلفة والتعرف على فنانين من مختلف الجنسيات والثقافات.

أما موزة الظاهري فقد تحدثت عن بداياتها الفنية قائلة: كانت بداياتي بسيطة حيث شغفت برسم الوجوه والاهتمام بتفاصيلها وتعرضت لانتقادات سلبية في البداية، ولكن تلك الانتقادات مثلت تحدياً بالنسبة لي، فحرصت على التعلم أكثر حتى أرسم على أسس علمية، فالتحقت بعدد من الدورات في الرسم الزيتي والفحم وشاركت بمعرض الصيد والفروسية لثلاث سنوات متتالية. وترى الظاهري أن أصعب شيء في الرسم هو الإلمام بالتفاصيل، وعن الورش التي تقدمها بالمعرض قالت إنها ستقدم ورشتين، الأولى ورشة أكريليك والثانية الرسم على الحجر.



فرصة رائعة

قالت سلوى الوحشي: تلقيت دعوة للمشاركة بالمهرجان وسعدت بها جداً، فالمهرجان فرصة رائعة للقاء الجمهور والتعرف على الفنانين الآخرين المشاركين، وأنا في الأصل مدربة فنون وأقوم بتقديم دورات فنية في أماكن مختلفة كجامعة الإمارات، ودرست الفن التشكيلي بمعهد الفنون بالشارقة، وقد ساعدتني الدراسة كثيراً في تطوير مهاراتي.



الاستدامة

قالت علياء الشمسي: أشارك بأعمال ترتبط بموضوع الاستدامة باعتبار أن هذا العام عام الاستدامة، حيث أقدم مجموعة من الأعمال التي تعتمد الرسم على الأصداف والمحار، إلى جانب مجموعة من اللوحات الرقمية، حيث وجدت في المشاركة بالمهرجان فرصة لتعريف الجمهور على تقنية الرسم الرقمي، وأقدم خلال المهرجان ورشتين الأولى للرسم على الأكواب الورقية والثانية للرسم الرقمي.