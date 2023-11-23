«برنامج الناشئة» يلقي الضوء على مواهب مبدعي المستقبل

هويدا الحسن (العين)

قدم مهرجان العين للكتاب هذا العام برنامجاً متميزاً للأطفال والناشئة يتضمن كل ما يتعلق بثقافة وتنشئة جيل المستقبل، إلى جانب الأنشطة التي تثير حماسهم، وتسهم في تعزيز نموهم، وتطوير مهاراتهم ضمن إطار ترفيهي وتعليمي يتميز بالثراء والتنوع.

وفي إطار إبراز المواهب الناشئة، استضاف المهرجان عدة جلسات حوارية شاركت فيها مجموعة كبيرة من المبدعين الصغار، منها جلسة تمكين قادة المستقبل، التي تحدث فيها كل من غادة الأحبابي ومريم الغافري سفيرتي اليونيسيف لليافعين في «كوب 28»، وأدارت الحوار شوق الظنحاني مذيعة ومراسلة عالم ماجد للأطفال. وتحدثت المشاركتان عن دورهما كسفيرتين لليافعين بمنظمة اليونيسف خلال مؤتمر «كوب 28» الذي سينطلق في 30 نوفمبر الجاري، وقد جاءت مشاركتهما بدعم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تمكين المبدعين من أبنائها.

أما جلسة مبادرة «البراعم الخضراء» فقد قدمت تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وتحدث فيها كل من حمد سعد الأحبابي، قائد المجال التقني في فريق البراعم الخضراء، والعنود المهيري قائدة المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى أعضاء الفريق موزة محمد النيادي، وريم المنصوري والأحبابي سعد نصيب، وأدارت الحوار نيلا سعد الأحبابي قائدة المجال الإعلامي بفريق البراعم.

وفريق البراعم الخضراء يشتمل على أحد عشر مجالاً إبداعياً منها الثقافة، الإعلام، الفن، البيئي، الاقتصادي، التقني والاجتماعي وغيرها من المجالات، ويهدف إلى تنمية مواهب الأطفال واليافعين.

ونظم المهرجان أيضاً جلسة حوارية للناشئين بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية بعنوان «استدامة المواهب»، شارك فيها كل من نيلا الأحبابي عضو مبادرة «إعلامي المستقبل» بمؤسسة التنمية الأسرية، وشمة الساعدي الحاصلة على المركز الأول على مستوى الدولة لعام 2022 في مسابقة المدرب الناشئ، وفاطمة المنصوري خبيرة في مجال الابتكار، وقد تحدثن عن تطوير مهاراتهن بالتدريب والقراءة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة. واستضاف المهرجان كذلك آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي 2023، في جلسة حوارية بعنوان «كيف شكلت القراءة شخصيتي»، أكدت فيها المنصوري أنها وجدت في الكتاب مصدراً للقوة والمعرفة، وأضافت: كنت دائماً محوطة بالكتب منذ الصغر، حيث يحتوي منزلنا على مكتبة كبيرة تشمل العديد من الموضوعات.

ويتضمن برنامج الناشئة كذلك خلال أيام المهرجان لقاءً مع رواد الفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في جلسة حوارية بعنوان «لقاء مع رواد الفضاء» يتحدث فيها كل من رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وتدير الحوار الطفلة هداية صالح. هذا بالإضافة إلى ورشة رحلتي مع الكتابة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ويشارك فيها كل من سلطان الشامسي وميثة المنصوري، عضوا مبادرة إعلامي المستقبل بمؤسسة التنمية الأسرية.