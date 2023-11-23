مؤسسة التنمية الأسرية تشارك في مهرجان العين للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مؤسسة التنمية الأسرية في مهرجان العين للكتاب في دورته الرابعة عشرة لهذا العام المنعقدة تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، وتستقبل أهالي مدينة العين وضواحيها من خلال جناح المؤسسة، في استاد هزاع بن زايد، من 19 نوفمبر 2023 إلى 25 نوفمبر 2023.

وتأتي مشاركة مؤسسة التنمية الأسرية بهدف تعريف أفراد المجتمع بالبرامج والخدمات والفعاليات التي تقدمها المؤسسة في جميع مناطق إمارة أبوظبي (أبوظبي- الظفرة – العين)، التي تخدم الأطفال والمراهقين والمرأة والشباب وكبار المواطنين.

وتتضمن المشاركة تقديم عدد من الورش ضمن فعاليات مبادرة «إعلامي المستقبل»، وقالت فاطمة راشد الظنحاني، مسؤولة المبادرة في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: نظمت المؤسسة جلسة نقاشية بالأمس بعنوان «استدامة المواهب» قدمها أعضاء مبادرة «إعلامي المستقبل»، نيلا سعد الأحبابي، وشما محمد الساعدي، وهدى الهنائي، وزايد الهنائي، ومن خلال الجلسة تم الحديث عن أهمية الحفاظ على الموهبة وكيفية استدامتها، ودور القراءة في تعزيز المهارات وتنميتها، وكيفية قضاء إجازة ممتعة ومفيدة لتنمية المواهب، بالإضافة إلى كيفية تعزيز القيم وصقل شخصية الأطفال من خلال تقديم الدعم والمساندة في تعزيز المواهب بمختلف أنواعها.

وأضافت الظنحاني: «استضافت المؤسسة خلال الجلسة النقاشية، فاطمة عبيد المنصوري، خبيرة في مجال الابتكار ولها اهتمامات وإنجازات مختلفة في التطوير المبتكر للأعمال وأفراد المجتمع، وتحدثت المنصوري عن أهمية صقل المهارات والمواهب لإبراز إنجازات الأطفال واستمرار موهبتهم بحيث يتم تشجيعهم على صنع الإنجازات والنجاحات المستدامة».

كما ستقدم مؤسسة التنمية الأسرية أيضاً ورشة تدريبية بعنوان «رحلتي مع الكتابة» يقدمها سلطان خالد الشامسي، وميثة المنصوري، وريم المنصوري، أعضاء مبادرة «إعلامي المستقبل»، وتهدف الورشة إلى استضافة شخصيات ملهمة من الأطفال الموهوبين في مجال الكتابة وممن لهم تجربة مميزة، لعرض تجاربهم وأهم المجالات التي تعزز مهارات الكتابة ودورها المهم في تنمية الشخصيات المتميزة. وتتضمن محاور الورشة (السيرة الذاتية بين التحديات والإنجازات، رسائل تعزيزية حول أهمية الكتابة ودورها في تعزيز مهارات مختلفة لدى الأفراد، وكيف أصبح كاتباً... مع تطبيقات عملية). وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال مشاركتها في المهرجانات الفعاليات المجتمعية الثقافية المهمة إلى الوصول لجميع أفراد المجتمع، للتعرف على البرامج والخدمات ذات الدور البارز في الحفاظ على استقرار الأسرة وتحقيق رفاه المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تعزيز ثقافة القراءة والتواصل المعرفي الفعال.