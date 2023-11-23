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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تنظم ورش عمل عن التراث الإماراتي ديسمبر المقبل

أم عزان ستعرف المشاركين على تفاصيل حرفة «التلي»
24 نوفمبر 2023 00:04

دبي (الاتحاد)
برنامج غني بالمعرفة والمعلومات تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد «مكتبات دبي العامة» خلال ديسمبر المقبل عبر مشروعها «مدارس الحياة» الهادف إلى تنمية معارف وقدرات رواد «مكتبات دبي العامة»، وبناء كفاءاتهم الثقافية والإبداعية وتطوير مهاراتهم الحياتية، حيث تمنحهم تشكيلة الجلسات التثقيفية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، فرصة استكشاف جماليات التراث الإماراتي، وأسرار حرفة التلي، وخوض مجموعة من التحديات والأنشطة المتنوعة، والتجوال بين أروقة حي الفهيدي التاريخي، والتعرف على تقنيات التصوير وحقوق الملكية الفكرية، وفي الوقت نفسه الاحتفاء بـ«عيد الاتحاد الـ52» للدولة.
وخلال ديسمبر المقبل، ستكون أجندة «مدارس الحياة» مزينة بألوان «التراث الإماراتي»، وتتضمن جلسة «الرمسة الإماراتية» التي تقدمها مريم الفارسي في مكتبة الطوار العامة، بينما تشرف عليها سكينة غلام البلوشي في مكتبة المنخول العامة، وتضيء الجلسة على الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، بما في ذلك طريقة السلام والتحية والتعريف بالنفس، بينما يقدم البروفسور شادي الطباع في مكتبتي الصفا للفنون والتصميم والمنخول العامة ورشة «جمال الفرجان: حي الفهيدي التاريخي»، وخلالها سيقوم المشاركون بتحليل واكتشاف أسرار الأنماط الهندسية التي تميز حي الفهيدي التاريخي.
في حين، سيقدم «نادي الكتاب» لرواد مكتبة الطوار العامة جلسة «حكايات صغيرة» التي تشرف عليها لمياء توفيق، وتتيح من خلالها للصغار فرصة استكشاف فن السرد القصصي عبر مناقشة الكتب، بينما تقدم داليا أبو العطاء في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ورشة «لقاء مع كتاب» ويستعرض فيها المشاركون مجموعة من الكتب القيمة. أما دعاء الخليفة فستتولى تقديم سلسلة جلسات «نادي ويكي» التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة، وخلالها سيتمكن المشاركون من استكشاف وتطوير إبداعاتهم في صناعة المحتوى المرئي والتعرف على تقنيات التصوير الحديثة، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بإرشادات ولوائح حقوق الملكية الفكرية وطبيعة المحتوى المسموح بنشره في الموسوعة الرقمية، كما سيتعرفون أيضاً على موقع «ويكيميديا كومنز» وإمكانيات مشاركة أعمالهم وصورهم ومقاطعهم المصورة فيه.وفي المقابل، تتضمن فعاليات «نادي التلي» التي ستقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة تسلط الضوء على «حرفة التلي» التي نجحت دبي في إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وعبر هذه الورش ستتولى أم عزان تعريف المشاركين بتفاصيل الحرفة وفنونها وأهميتها، وتدريبهم على أساسيات الحرفة وكيفية تشكيل قطعها وخطوات التبديل بين الخيوط يدوياً ما يساعدهم على ابتكار تصاميمهم الخاصة. كما تشرف أم عزان أيضاً على ورشة «صناعة التلي» التي تستضيفها مكتبة حتا العامة، بينما تشمل فعاليات «نادي الكروشيه» مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها إيكاترينا بوجودينا التي ستعرف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على أصول فن الكروشيه وتمكنهم من تعلم غرزه الأساسية مثل السلسلة والحشو، وغيرها.
وستشهد مدارس الحياة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تنظيم برنامج «معسكر القادة التدريبي» تحت إشراف المدرب سلمان المشعل، ويهدف من خلال أنشطته التي ستقام في مدينة حتا وحديقة مشرف، إلى تطوير مهارات المشاركين الحياتية، وتحفيزهم على الاستكشاف ومواجهة التحديات المختلفة، وتجربة العديد من الأنشطة الرياضية مثل تسلق الجبال، والمشي في الحدائق واستكشاف القرية التراثية والتجديف في البحيرة، وزيارة حديقة النحل في مدينة حتا.

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