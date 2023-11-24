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«فن أبوظبي».. احتفاء بالتراث وتوعية بالاستدامة

زهير السعيد أمام أحد أعماله الفنية في المعرض (من المصدر)
25 نوفمبر 2023 01:23

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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يختتم غداً معرض «فن أبوظبي» فعالياته بعد أن شهدت نسخته الـ15، مشاركة 90 صالة عرض جاءت من 31 دولة، واستقطبت نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة العديد من الفنانين الإماراتيين بأعمال فنية جديدة وتراثية في قسم «نحو الأفق» الذي يجمع مشاركات جهات ومؤسسات مجتمعية في المعرض، ويستمر عرضه حتى 12 ديسمبر، ويركز المعرض على الاهتمام بالاستدامة والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي كمحاور للأعمال المشاركة، إلى جانب التوعية بقضايا اجتماعية وصحية مختلفة. كما يضم «نحو الأفق» أيضاً، وهو أول مشروع مجتمعي تشاركي في المعرض، مشاركة لمبادرة مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، عبر عمل «نسج» للفنانة روضة الشامسي، وهي عبارة عن مجموعة من السجاد المصنوع يدوياً في أفغانستان بأيدي حرفيات، والأنماط المستخدمة في هذه الصناعة هي الأنماط التي تستخدم في حرفة «الخص»، ما يعزز الارتباط العميق بين الإنسان ومفهوم الصناعة اليدوية التي تعود إلى الجذور الثقافية العميقة للإنسانية.
وجاءت أيضاً مشاركة هيئة المساهمات المجتمعة، مع شجرة الغاف عبر عمل «دانا» الأشقر «متجذرون معاً»، وهذا العمل يمثل شجرة الغاف راسخة الجذور في الأرض، كما شاركت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بعمل «مهب» للفنانة روضة الكتبي، وهو عمل فني مصنوع من الخردة المعدنية. ومن أهم المشاركات أيضاً مشاركة للفنان الإماراتي هاشل اللمكي في جناح «بوابة 2023» بعنوان «بوابة مقام» تحت إشراف القيّمة الفنية فينيشيا بورتر، حيث يأخذ الفنان اللمكي رواد الجناح عبر رحلة مع مسيرته الفنية، ليبين ملامح الحياة اليومية في مدينة العين وفي الإمارات. 
وفي جاليري «مسك وعنبر» من تونس، التقت «الاتحاد» مع الفنانة آسيا حمدي التي أشارت إلى أن الصالة تخصصت في عدد من الأعمال الفنية والعصرية، ومنها لوحة بعنوان «القنص تحت شجرة الأكاسيا»، وتحدثت الفنانة عن هذا العمل الفني قائلة المنجز بالنقاط المنفردة (البيكسال) استئناساً بالفسيفساء التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد». وفي صالة العرض «مسك وعنبر» نفسها، كان لـ«الاتحاد» أيضاً لقاء مع الفنان البحريني زهير السعيد الذي يشارك في أكثر من عمل كولاج، حيث تطرق الفنان إلى الثنائيات الأساسية للضوء والظلام، والأمل واليأس، على حافة المعاصرة، وأكد أن هذه الأعمال الفنية تمتلئ بآثار من الأشكال البدائية والحركات المترابطة مع عدد من التقنيات المتداخلة بين الألوان المائية والمواد الخام الموجودة.

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