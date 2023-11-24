«العين للكتاب» يروي حكاية الإبداع بالعناصر الطبيعية

العين (الاتحاد)

بالتعاون مع مركز القطارة للفنون، عُقدت ورشة فنّية ضمن برنامج «أنماط الحياة»، الذي يعد جزءاً مهماً من برامج مهرجان العين للكتاب هذا العام، وحملت الورشة عنوان «الإبداع بالعناصر الطبيعية»، وقد عزّزت الورشة، التي أدارتها الأكاديمية غادة شقفة، مفاهيم الاستدامة في نفوس المشاركين، وحفزتهم على اتباع أساليب مبتكرة في مجال إعادة استخدام المواد والعناصر الطبيعية للاستفادة منها في الكثير من المشاريع المبسّطة، التي تمكّنهم من ترجمة إبداعاتهم إلى نماذج حقيقية على أرض الواقع.

وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة التعرّف على آلية صنع نماذج إبداعية بالاستعانة بالمواد الأولية التي توفّرها الطبيعة، من حجارة وأوراق وأغصان وغيرها، وكيفية ابتكار مشاريع إبداعية مستدامة تحافظ على البيئة.

وأكّدت الأكاديمية غادة شقفة أن الجميع قادر على صناعة مجسّمات بسيطة من بقايا المواد الطبيعية وإبداع نماذج فنّية مثل اللوحات التي يمكن أن تزيّن جدران المنازل، مشيرة إلى أن المشاركين تعلّموا في الورشة كيفية استخدام المواد الطبيعية المختلفة والبسيطة، لصناعة وابتكار قطع فنّية مستدامة وفريدة.

وأشارت غادة شقفة إلى أن الكثير من المواد المستخدمة في متناول الأيدي، ولكنها بحاجة إلى القليل من الاهتمام، وقالت: «هدفنا الأساسي من إعادة التدوير والاستفادة من المواد المتبقيّة لدينا هو الحفاظ على الطبيعة، وإعادة استخدام مواردها بشكل آخر وتحفيز المشاركين على تبنّي معايير ومفاهيم الاستدامة». وختمت حديثها بالقول: «الورشة ستمنح المشاركين فرصة استلهام الإبداع من الطبيعة، واكتشاف الجمال الطبيعي المحيط بهم، وإضفاء الحيوية على إبداعاتهم للوصول إلى نتيجة فنّية تعكس أفكارهم الخلّاقة والمبتكرة».

وقد تمكّن المشاركون في الورشة من صناعة لوحاتهم الفنّية، معتمدين على المواد الأولية الموجودة في الطبيعة، كالحجارة والأعشاب وغيرها، باستخدام تقنيات مبتكرة استطاعوا التعرّف عليها وإتقانها بما تعلّموه من شروحات مبسّطة قدّمتها لهم الورشة.