السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«العين للكتاب» يروي حكاية الإبداع بالعناصر الطبيعية

خلال الورشة (من المصدر)
25 نوفمبر 2023 01:23

العين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
ضمن فعاليات «العين للكتاب».. برنامج ثقافي حافل ببيت محمد بن خليفة
نصير شمة يستحضر ذكريات «رحيل القامات»

بالتعاون مع مركز القطارة للفنون، عُقدت ورشة فنّية ضمن برنامج «أنماط الحياة»، الذي يعد جزءاً مهماً من برامج مهرجان العين للكتاب هذا العام، وحملت الورشة عنوان «الإبداع بالعناصر الطبيعية»، وقد عزّزت الورشة، التي أدارتها الأكاديمية غادة شقفة، مفاهيم الاستدامة في نفوس المشاركين، وحفزتهم على اتباع أساليب مبتكرة في مجال إعادة استخدام المواد والعناصر الطبيعية للاستفادة منها في الكثير من المشاريع المبسّطة، التي تمكّنهم من ترجمة إبداعاتهم إلى نماذج حقيقية على أرض الواقع. 
وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة التعرّف على آلية صنع نماذج إبداعية بالاستعانة بالمواد الأولية التي توفّرها الطبيعة، من حجارة وأوراق وأغصان وغيرها، وكيفية ابتكار مشاريع إبداعية مستدامة تحافظ على البيئة. 
وأكّدت الأكاديمية غادة شقفة أن الجميع قادر على صناعة مجسّمات بسيطة من بقايا المواد الطبيعية وإبداع نماذج فنّية مثل اللوحات التي يمكن أن تزيّن جدران المنازل، مشيرة إلى أن المشاركين تعلّموا في الورشة كيفية استخدام المواد الطبيعية المختلفة والبسيطة، لصناعة وابتكار قطع فنّية مستدامة وفريدة.
وأشارت غادة شقفة إلى أن الكثير من المواد المستخدمة في متناول الأيدي، ولكنها بحاجة إلى القليل من الاهتمام، وقالت: «هدفنا الأساسي من إعادة التدوير والاستفادة من المواد المتبقيّة لدينا هو الحفاظ على الطبيعة، وإعادة استخدام مواردها بشكل آخر وتحفيز المشاركين على تبنّي معايير ومفاهيم الاستدامة». وختمت حديثها بالقول: «الورشة ستمنح المشاركين فرصة استلهام الإبداع من الطبيعة، واكتشاف الجمال الطبيعي المحيط بهم، وإضفاء الحيوية على إبداعاتهم للوصول إلى نتيجة فنّية تعكس أفكارهم الخلّاقة والمبتكرة».
وقد تمكّن المشاركون في الورشة من صناعة لوحاتهم الفنّية، معتمدين على المواد الأولية الموجودة في الطبيعة، كالحجارة والأعشاب وغيرها، باستخدام تقنيات مبتكرة استطاعوا التعرّف عليها وإتقانها بما تعلّموه من شروحات مبسّطة قدّمتها لهم الورشة.

مهرجان العين للكتاب
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©