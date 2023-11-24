شخصيات الأساطير والروايات تستقبل زوار «العين للكتاب»

سعد عبد الراضي (العين)

في مشهد استثنائي، يجسد شغف القراءة، وجماليات السرد، كان زوار مهرجان العين للكتاب 2023، على موعد مع شخصيات الروايات والقصص الخيالية والأساطير التي يستحضرها البرنامج الثقافي والفني الغني، الذي يقدّمه طيلة الحدث، حيث تعبر تلك الشخصيات الجوّالة عن معاني القصص والروايات الملهمة التي خرجت منها، واستطاعت أن ترسّخ جملة من المفاهيم والقيم الاجتماعية النبيلة.

وبمجرد تجوالك في أروقة وردهات المهرجان، يرافقك عدد من الأساطير التي شكّلت مصدر إلهام للأجيال الناشئة، فهي مجسمات لشخصيات تذكّر الشباب والكبار بحقبة زمنية تلامس قلوبهم، بيّنت لهم معاني الخير والشر، وتقبل الذات والطيبة، وروحية العطاء والعمل وطلب الرزق وغيرها من القيم والمآثر النبيلة كالشجاعة والإخلاص وغيرهما، لتشكل أيضاً صلة وصل بين الأجيال تعكس اتساع الفارق التكنولوجي ورسوخ القيم والمبادئ الأصيلة.

نخيلة - حكايات من سَعَف

ومن بين الأبطال والأساطير التي يكشف عنها المهرجان شخصية آسرة تدعى «نخيلة» تشكلت من عالمٍ أفُقه رحبٌ يتزيَّن بالحبر والألوان والقصص، فنخيلة صانعة الحكايات المورقة، صُنِعَت بدقَّةٍ من سعف النخلة، التي ترمز إلى تراث المنطقة الغني، ولذا فإنها أكثر من مجرَّد إبداع فني، بل هي مجموعةٌ حيَّة من قصص لا تنتهي.

ويترك حضور نخيلة في المهرجان أثراً كبيراً، فهي تحوّل المكان إلى محيطٍ من الخيال والعجائب، إذ يشتبك الماضي مع المستقبل، وتحمل كلُّ سعفة صدى آلاف القصص، لتأسر زوار الحدث بقدرة كلماتها على تجاوُز العادي والمألوف. ولذلك لا تُعتبَر نخيلة رمزاً للفنِّ وحسب، بل أيقونة القصص ورمزاً للقوة، مؤكِّدةً لنا أن داخل كل سعفة رقيقة يوجدُ عالمٌ لا حدودَ له من الأحلام والخيال في انتظار المغامرين الذين يرغبون في استكشافه.

سفن الصحراء

وفي الوقت ذاته يستوقف زوار المهرجان وسط الفضاءات الصَّاخبة، مشهدٌ ساحر لسُفن الصحراء، وهي قافلة جِمال مصنوعة من خيوط مُلوَّنة، مستلهمة من تقاليد نسج «التلي» صاغتها الصحراء، واكتسبت من خلالها مظهراً حقيقيّاً ينبض بالحياة، ويعكس ثراء النسيج والحرف اليدوية التقليدية في ثقافة دولة الإمارات. وتقف القافلة شامخةً بكل زهوٍ، وكأنها تهمس في أذن الزائر حكايات الماضي ومغامرات الحاضر، وكل جَمَل منها مُطرَّزٌ بالخيوط زاهية الألوان يُجسِّد فصلاً من أمجاد الماضي، واهتزازُ تلك الخيوط كأنه همساتٌ تكشف لكَ عن سرٍّ قديم.

إن سُفنُ الصحراء تلك تنحت وجوهاً واضحة المعالم في رمال بلادنا، وقلوبِها. وتشكل مَلحَمةً من الجَمال صيغت بيتاً فبيتاً. وتتقاطعُ الخيوط في رقصة مذهلة، ترمز إلى تَداخُل وتَرابُط تلك الأساطير بحياتنا، وتماماً كما تلتقي تلك الخيوط وتتباعد، تتشابك القصص وتتفرَّق، وتُعاود الظهور، ممَّا يخلق نسيجاً نابضاً بالحياة، ومتغيِّراً باستمرار.

وسفن الصحراء هذه ليست مجرّد فرجة للزوار تقودهم نحو قافلة الحكاية المدهشة، فهي بشموخ مظهرها، وأناقة هيئتها، والأنسِجة التي تعكس أصداء الحكايات تمثّل دعوة للغوص في بحر الخيال اللامتناهي، وتذكّرُ بأن في قلب كلِّ قصةٍ هناك رحلة، وخيطاً مُلوَّناً ينتظر أن يبوح بالروائع التي تَعبُر بنا -بقصصها الكثيرة- من مكانٍ إلى آخَر.

اللَّفيح.. في البحرِ طريقٌ

أما البطل الثالث الذي يعرضه المهرجان ويدعو زواره للقائه، فهو الشخصية الأسطورية «اللفيح» أيّ (المسافر بحراً) المصنوع من شِباك الصَّيد التَّقليديَّة، وينتصب كشاهدٍ على فَنِّ الحَكْي الشفاهي، الرَّاسِخ في وجدان البلاد وتراثها.

وهذه الشخصية ليست مجرد ابتكار، وإنما هي تجسيدٌ حيٌّ للتقليد الشفاهي القديم، وحافِظٌ للحكايات المتناقَلَة من جيل لجيل، بعينين لامعتين كالبحر تنعكس عليه شمسٌ ساطعةٌ، وبِصوتٍ كحفيف الرِّيح في سعفٍ لنخيل يتبدَّى من خلاله كخبيرٍ في فنون الحكي الشفاهية.

عريشة.. راحة وسكينة

ومن بين الأساطير الرائعة التي تستقبل زوار المهرجان أيضاً عريشة: وهي شخصيَّةٌ مُستَلهَمة من الهندسة المعمارية لبيوت العريش التقليدية، التي لا تظهر للنَّظرةِ المُجرَّدَة، ولكنَّها تختبئ بين سطور الحكايات، وتُظهر أن الرُّحَّل ليسوا مُجرَّد بَدوٍ، إنهم رواة قصصٍ قديمة، وحَمَلَةُ تُراثٍ من الحكايات التي تُتَناقَل كالرِّمال، لتنتشرَ عبر الصَّحراء الشاسعة. وتمثِّل كلُّ عريشةٍ مثالاً عن العجائب المعمارية لمنازل العريش، التي تتشابك حكاياتها، وتسافر مع الرِّياح، لتبعث في نفوسنا الرَّاحةَ والسَّلام، شأنها شأن الظِّلِّ الذي تمنحه هذه المنازل، ليُمكِنَ تَفادي شمس الصحراء الحارقة. وفي حضور عريشة تمتدُّ اللَّحظاتُ، وتتحوَّل إلى احتفالٍ دائمٍ بالرُّوح الصَّامِدة لفَنِّ الحَكي، لتُصبِح قصصُها الرِّياحَ الَّتي تَحمِلُ الأحلامَ، والأساسَ الَّذي شيّدَ تفوّق مجتمعاتنا، والإرثَ الخالِدَ الَّذي يتردَّد صَداه عبر الزَّمَن.

دانة.. حارسة الحكايات

في أعماق بَحر الحكايات الزَّاخِر ثمَّة مجموعةٌ من رواة القصص، الفريدين كاللآلئ في أعماق المحيط، إنها «دانة»، حارسة اللؤلؤ، المستَلهَمة من التَّقليد القديم لصيدِ اللؤلؤ في الخليج العربي. يتزيَّن جَسدُها بعناصِرَ تُذكِّرنا بمُعِدَّات غوص اللؤلؤ، فمَن أجدَرُ مِن دانة بسَرْد حكايات البحر!