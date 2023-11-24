في مهرجان العين للكتاب 2023.. مشاركة متميزة لمؤسسات محمد بن خالد

هويدا الحسن (العين)

كعاداتها السنوية كشريك فعال في كل الأنشطة الثقافية التي تقام بمدينة العين، شاركت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بمهرجان العين للكتاب، بتوجيهات من الشيخة شما بنت محمد بن خالد، رئيس مجلس الإدارة. وتأتي مشاركة المؤسسات من خلال الركن المخصص لمكتبة أجيال المستقبل في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير)، وتضمن برنامجها العديد من الأنشطة والفعاليات المقدمة للأطفال بشكل مفيد وجذاب وخاصة في الفترتين الصباحية والمسائية.

ومن أبرز الفعاليات التي قدمت، القراءة الحرة، والرسم والتلوين على القماش -خريطة عبر عن حبك لوطنك- وورشة صناعة الدمى وإعادة تشكيل الورق المستعمل «الأوريجامي». كما قدمت المكتبة مجموعة من الورش في الاستدامة، مثل ورشة الأطباق الطائرة، حيث يقوم الأطفال برسم عناصر البيئة في الأطباق وتعليقها، وكذلك ورشة السلوكيات المفيدة والضارة للبيئة، وورشة ابتكارات مستدامة باستخدام الكرتون والخيوط والبلاستيك، وورشة بصمة خضراء لتعليم إعادة تدوير مخلفات الأشجار، وورشة فروع خضراء لصنع إطار للصور من فروع الأشجار.

وتضمنت الأنشطة أيضاً توزيع شتلات زراعية صغيرة على الأطفال ضمن مبادرة «ازرعها لا تعقها». وشاركت مؤسسات محمد بن خالد كذلك بجلستين حواريتين، قدمهما الدكتور محمد القناوي، أستاذ الكيمياء بجامعة الإمارات. الجلسة الأولى كانت بعنوان «أخضر.. أزرق.. دايم» وهو الشعار الذي أطلقته الشيخة شما لبرنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، حيث يمثل الشعار تعبيراً حقيقياً عن مفردات الحياة لكل كائن حي يعيش على الأرض، حيث الأخضر يرمز للغطاء النباتي على الأرض، والأزرق يرمز لصفاء الماء وزرقة السماء. وقد أطلق البرنامج عام 2019 ليكون برنامجاً موحداً لجهود العمل البيئي داخل المؤسسات وداعماً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على البيئة والمناخ. وتناولت الجلسة مدى تأثير البرامج البيئية في دعم الوعي البيئي، والسلوكيات التي تسبب ضرراً للبيئة والمناخ بصورة تراكمية، وكيفية علاجها للحفاظ على كوكبنا أخضر بشكل دائم.

أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «استخدمه مجدداً» للحديث حول إعادة التدوير، كونها ليست مجرد عملية لإدارة النفايات والأشياء المستعملة فقط، بل هي إحياء للنفايات وتحويل لها إلى موارد بفوائد جديدة تعود علينا وعلى بيئتنا بالنفع.

وقد اختتمت الجلسة بعرض مسابقة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لمجسمات فنية التي أطلقتها الشيخة شما بالتعاون مع كلية التقنية العليا، وهي مبادرة تهدف إلى تحويل النفايات الإلكترونية إلى أعمال فنية جميلة ومبتكرة تؤطر لدور الإبداع في عرض حلول بيئية مبتكرة.