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«خزانة الكتب» تقدم إصدارات متنوّعة في مراكز التسوّق

«خزانة الكتب» تقدم إصدارات متنوّعة في مراكز التسوّق
25 نوفمبر 2023 01:23

العين (الاتحاد)

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ضمن فعّاليات مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية، تستمر المراكز التجارية بمدينة العين في استضافة مبادرة «خزانة الكتب»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه. 
وتُقام «خزانة الكتب» في ثلاثة مراكز للتسوّق هي: العين مول، والفوعة مول، والبراري مول، وتستمر في استقبال زوّارها من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً، وفي أيام إجازات نهاية الأسبوع تُمدد ساعات العمل حتى منتصف الليل. 
وتتيح المبادرة لزوّار مراكز التسوّق اقتناء مجموعة كبيرة من الكتب بعناوين متميّزة وحصرية. وتلقى «خزانة الكتب» اهتمام زوّار المراكز لاقتناء المزيد من العناوين، إذ تُوفّر أكثر من 350 عنواناً في شتى المجالات، من ضمنها كتب للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون والألعاب الرياضية والعلوم الطبيعية، إضافةً إلى كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة. 
وتشهد المبادرة إقبالاً متزايداً أيام الإجازات الأسبوعية من قبل المهتمّين والقرّاء، وخاصة كتب الأطفال والناشئة، إذ يبادر كثير من الزوار إلى اقتناء مجموعات كاملة من أدب الأطفال، وغيرها.

مهرجان العين للكتاب
مركز أبوظبي للغة العربية
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