مهرجان العين للكتاب فرصة لاقتناء أهم الإصدارات

العين (الاتحاد)

تصدّرت مؤلّفات الأطفال قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للكتاب، فيما حلّت الروايات ثانياً، وتلتها الكتب التعليمية ثم كتب التاريخ والتراث، وفقاً لاستطلاع للرأي شمل عدداً من دور النشر المشاركة في الحدث. ويفتح المهرجان هذا العام الباب واسعاً أمام الجمهور للاستفادة مما يقدّمه من خيارات نوعية تلبيّ مختلف تطلّعاتهم الفكرية والثقافية، ويمنح عشّاق الكتاب فرصة اقتناء أهم الإصدارات التي يوفّرها أكثر من 150 عارضاً يقدّمون أكثر من 60000 عنوان في حقول معرفية متنوّعة.

وعن نسبة الإقبال، وحجم المبيعات، قالت ميرا الشامسي من دار كتاب للنشر والتوزيع: «تصدّرت قصص الأطفال قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لدى الدار، فيما أتت الروايات الإماراتية وروايات الناشئة في المركز الثاني، وتلتها كتب التراث والتاريخ. وهذا يدلّ على اهتمام القرّاء بأدب الأطفال تعزيزاً لمخيّلتهم وتوسيعاً لمداركهم».

وأكّد حسام فتحي من دار الرافدين، أن الروايات بأقسامها المختلفة تصدّرت قائمة مبيعاته، وتلتها كتب علم النفس وكتب تطوير الذات، ثم الكتب التاريخية والتراثية. وأشار محمد مصطفى، من دار يُحكى أن للنشر والتوزيع، إلى أن الكتب التعليمية والتربوية للأطفال تصدّرت أيضاً قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لديه وتلتها الكتب التعليمية للناشئة. واختلف الترتيب حسب قول أحمد الغزالي من دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، إذ إن الروايات تصدّرت لديه قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، ثم كتب التراث والتاريخ، فالكتب الدينية.

وفي الوقت ذاته، أكّدت نسيبة العموش، من دار سند بوكس، أن كتب الأطفال القصصية والتعليمية تصدّرت قائمة مبيعاتها، وتلتها الروايات ثم كتب الإدارة والتراث والتاريخ بشكل متساوٍ.