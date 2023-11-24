ضمن فعاليات «العين للكتاب».. برنامج ثقافي حافل ببيت محمد بن خليفة

هويدا الحسن (العين)

استضاف بيت محمد بن خليفة مجموعة من الندوات الثقافية المتميزة، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب، وتسلط الندوات الضوء على أهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز نمو الأطفال، وتقديم نماذج مضيئة من سير النساء المبدعات، وترسيخ ثقافة الابتكار، بالإضافة إلى جلسات تناقش الرواية، وأدب الطفل، والفن وغيرها.

«الاتحاد» التقت شما الكتبي، اختصاصي أول تواصل ببيت محمد بن خليفة، التي أعربت عن سعادتها باستضافة البرنامج الثقافي بالإضافة إلى استضافة حفل ختام المهرجان. وعن الجلسات التي استضافها البيت، قالت الكتبي إن جلسات البرنامج الثقافي متنوعة كعادة المهرجان في كل عام، وتتناول موضوعات مختلفة في الفن والأدب والثقافة والتراث، وندوات عن الشباب والمرأة، والاستدامة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وافتتح البرنامج الثقافي أولى جلساته الحوارية بندوة عن المسرح بعنوان «المسرح ووسائل التواصل الاجتماعي» تحدث فيها الفنان والمستشار الثقافي د. حبيب غلوم وحاوره المخرج والإعلامي ياسر النيادي، وتبعتها ندوة عن دور الشباب في مواجهة التحديات ذات الصلة باللغة العربية، واستضافت مجموعة من أعضاء مجلس شباب اللغة العربية، منهم فاطمة الأحبابي ومحمد الحساني وسارة عابدي وحاورهم عمار سوسو. وكذلك ندوة التراث الثقافي غير المادي للإمارات وتحدث فيها الدكتور عبدالعزيز المسلم، والدكتور عوض علي صالح، والدكتورة عائشة بالخير، وأدار الحوار الدكتور أمين كساسبة.

كما استضاف بيت محمد بن خليفة كذلك جلسة «الاستدامة عنوان إماراتي لمستقبل مزدهر»، وتحدث فيها كل من الدكتورة أسماء العتيبة، عضو جمعية أصدقاء البيئة، وعلي الشمري، عضو شبكة خبراء الاستدامة.

وأضافت الكتبي: «من الفعاليات المهمة أيضاً التي استضافها بيت محمد بن خليفة، جلسة حوار مع الفائزين بجائزة كنز الجيل للدورة الثانية، واستضفنا فيها معالي د. عبدالله بلحيف النعيمي الفائز في فرع الإصدارات الشعرية، ومنتصر فتحي الفائز في فرع الفنون، ود. عبدالله مانع غليس الفائز في فرع الدراسات والبحوث، وعلي عسيري الفائز في فرع المجاراة، وسيف السعدي الفائز في فرع الشخصية الإبداعية، وأدار الحوار معهم د. علي الكعبي رئيس اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل».

ومن الندوات التي جمعت بين الأدب والموسيقى، أيضاً ندوة «رحيل القامات» عن الشاعر كريم العراقي والفنان ياس خضر، وكان ضيف الندوة الفنان وعازف العود د. نصير شمة. ولأن المهرجان كعادته يهتم بإلقاء الضوء على إنجازات المرأة في المجالات كافة، أشارت الكتبي إلى الجلسة الحوارية «إماراتيات في طليعة الإنجاز: إنجاز يعانق السماء»، التي شاركت فيها كابتن سلمى البلوشي، أول قائدة طيران إماراتية، وأدار معها الحوار الإعلامي سعيد المعمري، لتشارك رواد المهرجان تجربتها الرائدة في عالم الطيران. أما ندوة «من الصحراء إلى الفضاء» فقد استضافت كلاً من الشاعر والناشر علي الشعالي، والفنان علي كشواني.

كما استضاف بيت محمد بين خليفة حفل تكريم المشاركين في برنامج قلم للكتابة الإبداعية وندوة عن البرنامج، تحدث فيها كل من الأديبة فاطمة المزروعي، ود. يوسف حطيني، الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات، وأدارتها إيمان تركي، مدير مشاريع التحرير بمركز أبوظبي للغة العربية.

ويختتم مهرجان العين للكتاب فعالياته ببرنامج ثقافي متميز بعنوان من ذاكرة الأوائل للسفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».