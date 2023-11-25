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التعليم والمعرفة

«ميكاثون» تعزز القدرات الميكانيكية لطلبة أبوظبي

«ميكاثون» تعزز القدرات الميكانيكية لطلبة أبوظبي
26 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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مشاريع إبداعية فريدة.. تسابق طلبة أبوظبي في تصميمها وتنفيذها خلال مسابقة «ميكاثون» التي جرت فعالياتها في مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وضمن مراحل المسابقة أظهر الطلبة المشاركون قدرات ومهارات استثنائية في مجالات التقنية والميكانيكا، ونجحوا متحلين بروح التعاون والشغف بالابتكار، في تصميم مشاريع إبداعية فريدة، وتحويل أفكارهم إلى قطع ومعدات وأدوات مبتكرة تجمع بين الأداء الميكانيكي السلس والقدرات الاستثنائية التي تتيحها التقنية الحديثة.
وتهدف المسابقة إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى النشء، وتعزيز قدرتهم على الانتقال من مرحلة التفكير إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، ومن ثم المساهمة في خلق جيل من النابهين في المجالات الميكانيكية والتقنية.

أبوظبي
مكتبة أبوظبي للأطفال
المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
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