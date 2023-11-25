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العمارة الإماراتية في معرض تشكيلي

العمارة الإماراتية في معرض تشكيلي
26 نوفمبر 2023 01:09

الشارقة (الاتحاد)

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نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة، معرضاً فنياً بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك فيه 14 من الفنانين والفنانات العرب من مختلف الجنسيات المقيمة بالدولة وعرض المشاركون 27 عملاً فنياً تجسد مظاهر النهضة العمرانية والحضارية والموروث التراثي الشعبي الإماراتي. افتتح المعرض د. عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، والفنان الخطاط خليفة الشيمي، مسؤول المعارض بالنادي، بحضور الفنانة كوثر صبري، وعدد من هواة الفن التشكيلي من رواد النادي من المثقفين والمهتمين والإعلاميين.. واتسمت الأعمال المشاركة بالمزج بين الماضي والحاضر، في فن العمارة والمهن والحرف التقليدية الموروثة بالإمارات منذ تأسيس الاتحاد.

الشارقة
النادي الثقافي العربي
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