«فن أبوظبي» 5 أيام في رحاب الثقافة المعاصرة

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 5 أيام احتفى خلالها بمختلف الفنون والأصناف الثقافية العالمية المعاصرة، يسدل اليوم معرض «فن أبوظبي» الذي تنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الستار على نسخته الـ15 التي جرت فعالياتها بمنارة السعديات في أبوظبي.. ونجح المعرض في تعزيز مكانة العاصمة وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة

وتميزت النسخة الـ15 لمعرض «فن أبوظبي» بإنجازات استثنائية تجعلها الأبرز حتى الآن، فعلى مستوى المشاركة تعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المعرض، حيث ضمت 90 صالة عرض من 31 دولة، ونخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، إذ شاركت 36 صالة للمرة الأولى من دول جديدة، منها المكسيك وجورجيا والبرازيل وسنغافورة وتشيلي، فيما عادت 54 صالة عرض للمشاركة من جديد.