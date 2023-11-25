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مجلس إدارة «عجمان للفنون» يستعرض الخطة الاستراتيجية

مجلس إدارة «عجمان للفنون» يستعرض الخطة الاستراتيجية
26 نوفمبر 2023 01:09

عجمان (وام)

استعرض مجلس إدارة جمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح، خلال اجتماعه الأول أمس برئاسة يوسف راشد علي بن حسين الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، في مقر الجمعية.. سير العمل خلال المرحلة المقبلة، والخطة الاستراتيجية التي من شأنها تنشيط الممارسات والمبادرات المجتمعية وتنميتها.
وأعرب يوسف الشامسي، عن الشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على الثقة في مجلس الإدارة الجديد، مؤكداً بذل قصارى الجهد لتحقيق رؤية الإمارة.
وتناول الاجتماع مهام الأعضاء ودورهم تجاه المسؤولية المجتمعية، والعمل على تطوير الاتصال المؤسسي الذي يعمق أهداف ورسالة الجمعية، ويسهم في بناء جسر متين مع المجتمع. وأشار الشامسي إلى أن جمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح تعتمد في خطتها الاستراتيجية على تفعيل دورها الذي يلبي طموحات وتطلعات أعضائها والجمهور المستهدف وجذب المزيد من الرواد، بالإضافة إلى فتح قناة تواصل مباشرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من القوة الناعمة التي تتميز بها الجمعية، فضلاً عن حرصها الدائم للحفاظ على التراث والموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة والتأكد من استمراره.

جمعية عجمان للفنون الشعبية والمسرح
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