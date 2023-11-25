الهيئة العربية للمسرح تعلن النتائج النهائية لمسابقات 2023

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تعلن الهيئة العربية للمسرح نتائج مسابقاتها للعام 2023 (تأليف النص الموجه للكبار، وتأليف النص الموجه للأطفال، والبحث العلمي المسرحي)، وقد شهدت المسابقات الثلاث في هذا العام تنافساً شديداً وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات من حيث تنوع أجيال المشاركين، ففي مسابقات التأليف أجيال شابة من الكتاب تنافس أسماء لها وزنها في الساحة المسرحية العربية، مع زيادة واضحة في نسبة المشاركة النسوية في المسابقات الثلاث، إضافة إلى عدد المتنافسين وهو مؤشر على عافية حركة التأليف والبحث العربيين.

وبهذه المناسبة، صرح إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، قائلاً: تهنئ الهيئة العربية للمسرح الفائزين في المسابقات الثلاث، وتؤكد في ذات الوقت أن هناك أعمالاً في التأليف والبحث تستحق الالتفات والانتباه، وقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديداً ودقيقاً أيضاً، وتحيي الهيئة أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهوداً غير عادية للوصول إلى نتائج تسعى للعدالة والدقة في التحكيم، وتميزت اللجان بالصرامة والموضوعية. إن التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيلها، كما أن دلالة الأرقام حيث شارك 258 في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فيما شارك 297 في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار، هي أيضاً دلالة مهمة على المكانة التي تحتلها هذه المسابقات في المشهد المسرحي العربي.

وستكرم الهيئة الفائزين في مسابقاتها لهذا العام والفائزين في أعوام الجائحة ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في بغداد من 10 إلى 18 يناير 2024، والذي سيشهد «الندوة العلمية المُحَكَمة» لتحديد تراتبية الفوز في مسابقة البحث العلمي المسرحي.

وتكونت لجنة التحكيم لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في نسختها الـ16 من: زيناتي قدسية - سوريا، مثال غازي - العراق، مفلح العدوان - الأردن. وجاءت نتائج هذه المسابقة على النحو التالي: المركز الأول: محمد شحتة يوسف، من مصر، عن نصه «آخر أيام الأرض»، والمركز الثاني: حسام عبدالله حنوف، من سوريا، عن نصه «إلى الأرض خطني»، والمركز الثالث مكرر: أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن نصه «الأرض الأخيرة»، ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن نصه «الفردوس الأحمر».

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل من: المسكيني الصغير - المغرب، ود. زينب عبد الأمير - العراق، ود. وليد دكروب - لبنان. وجاءت النتائج على هذا النحو: المركز الأول: روعة أحمد سنبل، من سوريا، عن نصها «قنديل الجدة أم سالم». والمركز الثاني: محمود عبدالله درويش عقاب، من مصر، عن نصه «جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد». والمركز الثالث: إباء مصطفى الخطيب، من سوريا، عن نصها «أمي ساحرة». وستعلن الهيئة أيضاً في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم الذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في «الندوة المُحَكمَةِ» لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز.

المتأهلون للندوة المحكمة

أمينة بنت أحمد دشراوي - تونس، عن بحثها «من شعرية الجسد إلى جمالية الصورة وتجاوز الحدود قراءة في مسار الكوريغراف نوال إسكندراني». ود. فاطمة أكنفر - المغرب، عن بحثها «الدراماتورجيا النسوية نحو تأنيث الفرجة المسرحية.. الانفلات الجمالي والعمق الفكري في تجربة نعيمة زيطان». ومنى عرفة محمد أمين - مصر، عن بحثها «تمثيل الآخر من منظور ما بعد النسوي.. مسرحية جنون عادي جداً نموذجاً».