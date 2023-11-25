«العين للكتاب» يضيء على تجربة محمد المر الأدبية

العين (الاتحاد)

عقد قسم اللغة العربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، جلسة قراءة نقدية في كتاب «حول العالم في 22 يوماً» لمؤلفه معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، استضاف فيها الباحث الدكتور جمال مقابلة، أستاذ الأدب والنقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعة الهاشمية الأردنية، الذي تناول أبرز المحطات في مسيرة معاليه، ودوره في إغناء الساحة الثقافية المحلية والعربية.

واستهلت الجلسة التي أدارتها الطالبة سارة الشنقيطي بتناول سيرة ذاتية موجزة لمعالي محمد المر، الكاتب الإماراتي المعروف وصاحب التجربة الرائدة، والغنية في مجال الثقافة والإبداع الأدبي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للأدباء.

واستعرضت الجلسة تجربة محمد المر الأدبية، وحضوره البارز على الساحتين الثقافية والصحافية من خلال كتابه «حول العالم في 22 يوماً» الذي طبع في خمس نشرات على فترات متباعدة منها عام 1998 «صدر عن مؤسسة البيان للصحافة والنشر» ويقع في 290 صفحة، وعام 2017 عن «دار كتاب للنشر والتوزيع» ويقع في 360 صفحة، ويتضمن مقالات نشرها الكاتب في صحيفة «البيان» عندما كان يعمل فيها.

وقال الدكتور جمال مقابلة: «يمتلك معالي محمد المر تجربة أدبية مهمّة، ولاسيما في كتابة القصة القصيرة، فهو أحد أهم كتّاب القصة القصيرة في دولة الإمارات دون منازع، إن لم يكن الأهم على الإطلاق في منطقة الخليج العربي». وأضاف أن كتاب «حول العالم في 22 يوماً»، عمل مميز بالفعل، وهو يعتبر معتمداً أدبياً ونصاً تأسيسياً.

كما أكد الدكتور جمال مقابلة في الجلسة، التي حضرها عدد من أساتذة وطالبات اللغة العربية في الجامعة، أن فكرة كتابة اليوميات فكرة خلاقة، وإطارية تساعدنا على كتابة ما نريد، وما ميزّ الكاتب أنه أسس لكتابة يوميات، أو مقالات، لها علاقة بالقصة المقالية، واستطاع أن يجعل من الهمّ اليومي المكتوب فناً جميلاً يستمتع القارئ بقراءته، مشيراً إلى أهمية تجربة معالي محمد المر الأدبية، مقدماً النصيحة للجيل الجديد من الكتاب الشباب بالالتفات إلى هذا العمل الأدبي والاستفادة من تجربة الكاتب المتميزة.