طالبات إماراتيات يتألقن في إلقاء الشعر

العين (الاتحاد)

عَقَدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، ندوة «قراءات في الشعر الخليجي بين الفصيح والنبطي»، شاركت فيها طالبات من قسم اللغة العربية بالجامعة، قدّمن مجموعة من أشهر قصائد شعر الفصيح والنبطي لشعراء خليجيين. وتألّقت الطالبات المشاركات في الندوة التي أشرفت عليها الدكتورة منى الساحلي، وأدارتها الدكتورة غنيمة اليماحي رئيسة قسم اللغة العربية بالجامعة، بإلقاء مجموعة من القصائد التي تدور في مجملها حول الوحدة الخليجية والتغني بالتراث العربي الإماراتي. كما حلّلت المشاركات القصائد بعد قراءتها، ما أظهر مهاراتهن في فنّ الإلقاء والتحليل.

وشاركت في الندوة كل من الطالبات: أروى السيابي، ومريم سالم آل عبدالسلام، وعلياء سيف الغداني، واليازية الشحي، ومريم علي عيسى. وقد أكّدن خلال الجلسة على مهاراتهنّ واعتزازهن بالهوية الوطنية واللغة العربية التي تشكّل جذور الهوية. وقالت الطالبة أروى السيابي، وهي كاتبة حاصلة على المركز الأول في جمعية النهضة النسائية في مسابقة القصة القصيرة، وفائزة في مسابقة مسبار الأمل الأدبية في أبوظبي: «أتاحت لنا هذه الجلسة فرصة التعرّف على شعراء إماراتيين، وساعدتنا في التدرّب على فنّ إلقاء الشعر بمهارة وجرأة. واعتبرت أن الشعر أحد أبرز أركان الأدب العربي والخليجي، فهو مكوّن أصيل من مكوّنات هويتنا الثقافية والحضارية».

وقالت الطالبة مريم علي عيسى: «قدّمنا في هذه الندوة 7 قصائد من الشعر الخليجي النبطي والفصيح، تتغنّى بحب دولة الإمارات والخليج، وتؤكّد على الوحدة الخليجية وتعزّزها. كما قدّمنا تحليلاً لهذه القصائد بما يخدم تنمية مهاراتنا في النقد والتحليل، والأهم من ذلك كله هو التأكيد على أهمية اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على ثقافتنا الأصيلة».