«شارع العلوم» يستقطب الناشئة لخوض تجارب علمية

العين (الاتحاد)

جذبت فعالية «شارع العلوم»، التي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي للناشئة في مهرجان العين للكتاب 2023، الفتيان والفتيات على حدّ سواء لإجراء تجارب علمية جديدة ومميزة في الفيزياء والكيمياء والعلوم، بمساعدة مشرفين ومختصين في هذه العلوم.

وعلى مدار أيام المهرجان، شهد ركن العلوم للناشئة توافد المئات ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً، إلى استاد هزاع بن زايد (العين سكوير)، وقد جاؤوا بكل شغف وحماسة معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في فعالية شارع العلوم، الذي يمكنهم من الحصول على معلومات وتجربة وخبرة علمية جديدة في الفيزياء والكيمياء وعلوم الفضاء، حيث استمعوا من خلال الفعالية إلى المعلومات العلمية. كما حضروا بعض التجارب، وتمكنوا من إجراء تجارب خاصة بهم أيضاً، وصنعوا ابتكارات بسيطة حملوها معهم إلى منازلهم، لتكون ذكرى لا تنسى من أيام المهرجان.

وأحاطت أجواء احتفالية ومرحة ركن الناشئة، بسبب جمالية المكان واعتدال الطقس، وشعبية هذه الفعالية بين الصغار، وزاد من قيمتها وفائدتها التنظيم الجيد الذي حرصت على توفيره إدارة المهرجان.

وحول الأنشطة التي يقدمها الركن للناشئة، قال محمد عصام، المشرف على الفعالية: إن الركن يقدم مجموعة من الأنشطة التي تعرض شرحاً مبسطاً للعلوم والفيزياء والكيمياء وعلم الفضاء، وتمكن الناشئة من عمل برامج وأنشطة لتوضيح بعض المفاهيم التي يرغبون في معرفة المزيد عنها.

وأضاف: إن الأطفال الذين شاركوا معنا قد أبدوا سعادة كبيرة لوجودهم في المهرجان وإجراء التجارب العلمية، ونحن نستقبل يومياً في أنشطتنا الخاصة بالأطفال والناشئة ما يزيد على 250 زائراً في الفترتين الصباحية والمسائية، ولاسيما في الفترة المسائية التي تتوافد فيها العائلات بعد الانتهاء من الدوام المدرسي، ويتوقع أن نستقبل عدداً مضاعفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن الإقبال على الفعالية بالنسبة له فاق كل التوقعات.