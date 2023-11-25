«أبوظبي للغة العربية» يناقش أدب السيرة الذاتية محلياً

سعد عبد الراضي (العين)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية جلسة حوارية في جامعة الإمارات ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023 حول «أدب السيرة الذاتية في الإمارات بين الرقمي والورقي»، وناقشت الجلسة مدى حضور أدب السيرة الذاتية في الساحة الثقافية الإماراتية، وأشكال هذا الحضور بين الكتب الورقية والتدوين الرقمي، وكيفية النهوض بهذا الفن الأدبي في الدولة.

وتحدث في الجلسة الدكتور شعبان بدير، أستاذ اللغة العربية، مستعرضاً تاريخ أدب السيرة الذاتية في الثقافة العربية والثقافة الأجنبية والفروق بينهما، فيما عرج على بعض أبرز الكُتاب والكتب العربية التي اشتهرت في هذا الأدب، ومن بينها تجربة الأديب المصري طه حسين وكتابه الشهير «الأيام»، الذي يعتبر مدرسة في أدب السير الذاتية، وكذلك تجربة الأديب الفلسطيني المفكر إدوارد سعيد.

وعن التجربة الإماراتية في أدب السيرة الذاتية، أجاب الدكتور شعبان على أسئلة محاورته الدكتورة نورة علي خليل، أستاذة اللغة العربية، بالقول إنها حققت مكانة جيدة في الساحة العربية، مضيفاً أن هذا الفن الأدبي يحتاج إلى المزيد من التشجيع لدى الشباب الإماراتي لدفعه إلى زيادة الكتابة فيه، ولاسيما مع التطور الذي شهدته وسائل الاتصال والتواصل وطفرة الرقمنة، التي أتاحت المجال لنشر المواضيع والإنجازات الشخصية بصورة خاصة.

كما استعرض الدكتور شعبان، بعض التجارب الإماراتية المبدعة والملهمة في كتابة السيرة الذاتية، ومنها كتاب «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب كتاب السيرة الشعرية «أنا والشعر» للشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة الذي أثرى الأدب الإماراتي بتجربة عظيمة.

كما أشار أيضاً إلى تجارب أخرى مميزة مثل كتاب «عقد اللؤلؤ» للشيخة صبحة بنت محمد الخييلي، وكتاب صالحة غابش «باب الذكريات»، وكذلك كتاب «سيرة ذاتية تشبهني» للشاعر كريم معتوق، وهو كتاب يجمع بين الشعر والأدب بصورة جاذبة، وهي تجارب إماراتية مهمة في أدب السيرة الذاتية، داعياً الشباب إلى القراءة في هذا الفن الأدبي الجميل، وعرض تجاربهم وخبراتهم الحياتية من خلال كتابة أدب السيرة الذاتية، ضمن شروط من التجرد والموضوعية والصدق في سرد المعلومات.