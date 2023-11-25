مهرجان العين للكتاب.. غياث محمود يرسم كميدش الكعبي أمام الجمهور

العين (الاتحاد)

قدم الرسام السوري غياث محمود رسماً مباشراً أمام جمهور مهرجان العين للكتاب بقصر المويجعي في افتتاح برنامج «الكلمة المغناة» حيث قام برسم الشاعر كميدش بن نعمان الكعبي في ثلاث دقائق.

ويعد غياث محمود من الفنانين التشكيلين المتخصصين في الرسم الحر المباشر لبورتريه شخصيات فنية من المشاهير، وقال إنه متخصص في تقديم العروض الفنية السريعة في المسارح والمهرجانات الثقافية والفنية، في أقل من ثلاث دقائق. وأوضح أنه يعتمد مجموعة من الخيارات في رسوماته المباشرة عن طريق الرسم المقلوب، واستخدام خامات فنية مثل: رش الألوان مع المواد العازلة، والجليتر، والصمغ، والرسم بالليزر والإضاءة.

لوحة تكريمية

وعن مشاركته في مهرجان العين للكتاب 2023 كشف أنه تلقى دعوة للمشاركة لرسم لوحة تكريمية للشاعر الإماراتي الراحل كميدش بن نعمان الكعبي ابن مدينة العين، التي أنجزها بطريقة الرسم المقلوب لينجز عملاً فنياً في غاية الأبداع والدقة في أقل من ثلاث دقائق.

وأضاف قائلاً: «أشارك في عروض في ساحة استاد هزاع بن زايد أمام الجمهور احتفالاً بالأجندة الثقافية والفنية للمهرجان، وأفضل أن أفاجئ زوار المهرجان بالشخصيات التي أقوم برسمها في دقائق معدودة كتحدٍّ جديد يضاف إلى مسيرتي الفنية».

وأوضح غياث محمود أن موهبة الرسم لديه فطرية، مشيراً إلى أنه لم يلتحق بأي أكاديمية متخصصة في الرسم المباشر، بل ثابر وتعلم واجتهد لخوض مضمار هذا الفن المليء بالتحديات والأدوات التي تتطلب معرفة عميقة بمميزاتها، حتى وصل إلى هذه المرحلة في مسيرته الفنية.

وتذكر غياث محمود أكبر تحدٍّ قام به خلال مسيرته الفنية، وهي رسم لوحة فنية في برنامج اكتشاف المواهب «أراب جوت تالنت» في عام 2019. وقد تحدى نفسه في رسم صورة المؤلف الموسيقي الشهير «بيتهوفن» في دقيقة واحدة وببراعة أذهل بها اللجنة والجمهور.