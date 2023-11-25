مركز أبوظبي للغة العربية يكرم المشاركين في برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»

العين (الاتحاد)

كرم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في الدورة الأولى من برنامج «قلم للكتابة الإبداعية»، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمهرجان العين للكتاب 2023 الذي ينظمه المركز بعدة مواقع في مدينة العين. وجرى التكريم، في بيت محمد بن خليفة بحضور سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والكُتاب الذين شاركوا في البرنامج ضمن ورشتي الكتابة الروائية والكتابة للطفل ومدربي الورشات.

وأكد سعيد حمدان الطنيجي أهمية «برنامج قلم للكتابة الإبداعية» الذي أطلقه مركز أبوظبي للغة العربية هذا العام لتعزيز قدرات الكُتاب الإماراتيين، وتشجيعهم على الإبداع ونشر كتبهم وفق أعلى المعايير. وقال «يقدم برنامج قلم للكتابة الإبداعية ورش عمل مكثفة في مجالات مختلفة من الكتابة، ضمن مختبر إبداعي للتجريب والمناقشة المستفيضة والتقييم الجماعي والتوجيه، تحت إشراف أساتذة مختصين، وقد سعدنا باستقبال متدربين من كُتاب صدرت لهم أعمال أدبية سابقاً، وكُتاب آخرين شغفوا بالكتابة ووجدوا في برنامج قلم للكتابة الإبداعية مرشداً إلى بداية الطريق إلى الإبداع».

وأضاف: «ها نحن اليوم نحتفل بنخبة مميزة من كُتاب الرواية وأدب الطفل الإماراتيين، الذين واظبوا على حضور الورشات من مختلف إمارات الدولة، رغم الالتزامات الوظيفية والدراسة، وإننا إذ نكرّم هذه النخبة من المبدعين نشكرهم على ما أبدوه من دأب والتزام خلال المشاركة في برنامج قلم للكتابة الإبداعية».

وفي الختام كرم سعيد الطنيجي المشاركين في ورشة الكتابة الروائية وهم 5 مؤلفين تم تدريبهم لمدة 6 أشهر تحت إشراف الدكتور يوسف حطيني. كما كرم 13 كاتبة ممن شاركن في ورشة الكتابة للطفل التي امتدت لثلاثة أشهر تحت إشراف الدكتورة فاطمة المزروعي. وسبقت حفل التكريم ندوة مفتوحة جمعت المشاركين والمدربين للحديث عن تجربتهم في برنامج قلم للكتابة الإبداعية.

يذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية قد أطلق برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» هذا العام تعزيزاً لنجاح مشروع «قلم» الذي بدأ عام 2008 لدعم الكُتّاب الإماراتيين ونشر أعمالهم الأدبية، إذ نشر أكثر من خمسين كتاباً، منها أعمال لكتّاب إماراتيين متمرسين، وأخرى لكتّاب جدد، في مجالات الشعر والرواية والقصة القصيرة والمسرح والنقد الأدبي، وقد تُرجمت بعض هذه الأعمال إلى اللغات الألمانية، والهندية، والأوردية.

مواكبة التطورات

تأتي أهمية برنامج «قلم للكتابة الإبداعية» من مواكبته التطورات التي طرأت على قطاع صناعة الكتاب، حيث لا يقتصر دوره على نشر الإبداعات الأدبية فقط، بل يساهم أيضاً في تجويدها وتطوير مهارات الكتابة لدى المؤلفين، كما يعد البرنامج إحدى أدوات مركز أبوظبي للغة العربية لنشر العربية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً وتمكين إنتاج المحتوى العربي، إذ يستهدف البرنامج المبدعين والموهوبين والمبتكرين الإماراتيين، لدعم نمو المشهد الثقافي الإماراتي، من خلال تأسيس بيئة مناسبة لنمو وتطور القدرات والمواهب الكتابية.