المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يختتم مشاركته في «معرض كتاب الطفل» بالمغرب

الشارقة (وام)

اختتم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مشاركته المميّزة في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب الأكبر والأهم في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا، الذي أقيم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب. وشهد جناح المجلس حضوراً كبيراً من قبل الزوار خاصة الناشرين والمؤلفين والرسامين والمهتمين بأدب الأطفال واليافعين الذين تعرّفوا على المجلس ودوره في تعزيز ونشر القراءة، إلى جانب التعريف بجائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظّمها المجلس منذ عام 2009.

وشاركت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في جلسة حوارية حول تجارب القراءة بين الأطفال والشباب استعرضت خلالها جهود دولة الإمارات في نشر القراءة والتشجيع عليها من خلال مبادرات ومشاريع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وفي مقدمتها جائزة اتصالات لكتاب الطفل ومبادرة «كان ياما كان» وحملة «اقرأ، حلم، ابتكر» وهي المبادرات التي تجاوز تأثيرها أنحاء العالم العربي لتصل إلى بعض الدول الصديقة التي تعيش فيها جاليات عربية أو تنتج كتباً باللغة العربية للأطفال واليافعين.

كما حضرت مروة العقروبي اللقاء التحضيري لتأسيس المجلس المغربي لكتب اليافعين إلى جانب ممثلي عدد من الفروع الوطنية للمجلس الدولي لكتب اليافعين في ألمانيا وفرنسا ولبنان، وممثلين عن مؤسسات وجمعيات ثقافية عربية، وانتهى اللقاء بالإعلان عن تأسيس المجلس المغربي لكتب اليافعين.

وعلى هامش مشاركته بالمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب زار وفد المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مدرسة مولاي إسماعيل في مدينة صفرو وسط المغرب حيث أهدى أطفال المدرسة 1000 كتاب باللغتين العربية والفرنسية ضمن مبادرة «كان ياما كان» التي ينظّمها المجلس بهدف إثراء حياة الأطفال بالكتب القيّمة وعالية الجودة التي تصل إلى قلوبهم وعقولهم في ظل ظروف صعبة تحرمهم من فرصة القراءة والتعلّم، إذ تحمل الكتب التي توزعها المبادرة في طياتها معارف قيّمة تمزج بين القصص والترفيه لتكون مصدراً يسهم في رسم ملامح مستقبل الأطفال.

وقالت مروة العقروبي إن المشاركة في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب أتاحت الفرصة لتسليط الضوء على رؤية دولة الإمارات في مجال أدب الأطفال واليافعين والجهود التي تبذلها لنشر القراءة ودعم صناعة الكتاب سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.