خبراء وأكاديميون: الإشراف العائلي على استخدام التكنولوجيا يعزز حماية الأبناء

العين (الاتحاد)

ناقش المشاركون في آخر جلسة حوارية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان العين للكتاب 2023، الحلول العملية الممكنة لتعزيز استخدام التكنولوجيا بطرق صحية وإيجابية في الحياة اليومية، بما في ذلك كيفية توجيه الشباب نحو اعتماد عادات تقنية صحية أثناء التعامل مع الأجهزة والأدوات التكنولوجية والرقمية في المنزل، ولاسيّما فيما يتعلق بمجالي التعلم والترفيه، وفق آليات تدعم تطوير المهارات والقدرات الذاتية.

شارك في الجلسة، التي استضافها بيت محمد بن خليفة، كل من الدكتور سيف النيادي، نائب المدير الأكاديمي بجامعة العين، والنهو العامري، رئيس قسم دعم الأعمال بإدارة تقنية المعلومات في دائرة القضاء في أبوظبي، والخبير التقني أحمد الزرعوني، وأدارتها الدكتورة جيهان يوسف، الأستاذ المساعد بجامعة العين.

الاستخدام الإيجابي

وأشاد المتحدثون في بداية الحوار بإدراج مركز أبوظبي للغة العربية هذا المحور المهم ضمن فعاليات المهرجان، وأشار الدكتور سيف النيادي إلى أن التكنولوجيا والتعليم مرتبطان بشكل وثيق، وأن التكنولوجيا هي معرفة علمية تمكن الطالب من تطبيق ما يتعلمه بأسلوب ذكي ومبتكر، وهناك معرفة أساسية لابد من اكتسابها لتمكين الطالب من إنشاء تطبيقات منافسة تفيد المجتمع وتحسن جودة حياته، وتجعل استخدام التكنولوجيا إيجابياً في حياة الفرد والمجتمع.

التصفح الآمن

من جهتها، أوضحت النهو العامري أن دائرة القضاء تطلق حلقات سنوية للتوعية وتعزز استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وأتمتة العمليات القضائية، وأكدت أهمية التوعية بالوقاية من الجرائم الإلكترونية وغيرها من المخاطر التي تواجه المجتمع، وضرورة قيام الأهل باتخاذ خطوات استباقية لحماية أبنائهم من الجرائم والاحتيال الإلكتروني، وتفعيل الإعدادات التقنية التي تشمل الرقابة الأبوية لضمان التصفح الآمن للإنترنت.

مخاطر البث المباشر

من جانبه، أوضح الخبير التقني أحمد الزرعوني أن الفراغ الذي لا يتم استخدامه ينتج عنه هدر للوقت بسبب عدم وجود خريطة طريق للإنسان لتنظيم ساعات اليوم، لافتاً إلى أن هناك مخاطر على المراهقين ناتجة عن إدمان الظهور في البث المباشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدد حماية الخصوصية، موضحاً أن التحكم والرقابة من قبل الأسرة مطلوبة كذلك في مجال الألعاب الإلكترونية، لضبط استخدام الأبناء لوسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة لتقليل الوقت المهدور وضمان الاستخدام الإيجابي والمتوازن للتكنولوجيا.