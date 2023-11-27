الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب» تبحث تعزيز التعاون الثقافي في «معرض الكويت الدولي»

عبدالرحمن المطيري يتسلم موسوعة «سلطان التواريخ» (من المصدر)
28 نوفمبر 2023 00:47

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد الشارقة يشهد تخريج طلبة الدكتوراه والماجستير بأكاديمية العلوم الشرطية
«أسرية الشارقة» تطلق «نيشان»

بحثت «هيئة الشارقة للكتاب» فرص التعاون والعمل المشترك وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية ونخبة من ممثلي كبرى دور النشر العربية والأجنبية، وناقشت أهمية توحيد الجهود بهدف التغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار في مجالات النشر والتوزيع والترجمة والحقوق والكتب الصوتية والإلكترونية، وغيرها من الصناعات الإبداعية.
جاء ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ46 من «معرض الكويت الدولي للكتاب» التي ينظمها «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» حتى 2 ديسمبر في أرض المعارض الدولية تحت شعار «شغفك له كتاب» بمشاركة 486 دار نشر من 29 دولة، 18 منها عربية و11 أجنبية، تعرض أكثر من 170 ألف عنوان، منها 11 ألف عنوان من إصدارات 2023.
وعرضت الهيئة في جناحها عدداً من دور النشر والمؤسسات الثقافية الإماراتية والعربية، كما استقبل وفد الهيئة في جناحها عدداً من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والثقافية وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض، وناقش معهم المشاركات القادمة للهيئة في معارض الكتب العالمية العربية والأجنبية.
واجتمع الوفد مع معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأهداه موسوعة حول تاريخ عمان بعنوان «سلطان التواريخ» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. واستعرض وفد الهيئة جهود الشارقة في تعزيز صناعة الكتاب العربي والعالمي، وما تتيحه من خيارات وفرص تضعها بين أبرز عواصم الثقافة في العالم. وقال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: «تجسد مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب المشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة، الذي يؤمن بأن المعرفة والكتاب جسور تواصل حيّة بين المجتمعات وتوسيعها وفتح الأفق أمامها يسهم في بناء مجتمعات المعرفة، ويرسي قيماً نبيلة مشتركة».

هيئة الشارقة للكتاب
معرض الكويت الدولي للكتاب
الكويت
الشارقة
آخر الأخبار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
اليوم 10:37
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تودي بحياة 8 في أوكرانيا ومولدوفا وتقطع الكهرباء عن مئات المدن
اليوم 09:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©