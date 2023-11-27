«الشارقة للكتاب» تبحث تعزيز التعاون الثقافي في «معرض الكويت الدولي»

الشارقة (الاتحاد)

بحثت «هيئة الشارقة للكتاب» فرص التعاون والعمل المشترك وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية ونخبة من ممثلي كبرى دور النشر العربية والأجنبية، وناقشت أهمية توحيد الجهود بهدف التغلب على التحديات التي تواجه صناعة النشر العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار في مجالات النشر والتوزيع والترجمة والحقوق والكتب الصوتية والإلكترونية، وغيرها من الصناعات الإبداعية.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ46 من «معرض الكويت الدولي للكتاب» التي ينظمها «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» حتى 2 ديسمبر في أرض المعارض الدولية تحت شعار «شغفك له كتاب» بمشاركة 486 دار نشر من 29 دولة، 18 منها عربية و11 أجنبية، تعرض أكثر من 170 ألف عنوان، منها 11 ألف عنوان من إصدارات 2023.

وعرضت الهيئة في جناحها عدداً من دور النشر والمؤسسات الثقافية الإماراتية والعربية، كما استقبل وفد الهيئة في جناحها عدداً من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والثقافية وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض، وناقش معهم المشاركات القادمة للهيئة في معارض الكتب العالمية العربية والأجنبية.

واجتمع الوفد مع معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأهداه موسوعة حول تاريخ عمان بعنوان «سلطان التواريخ» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. واستعرض وفد الهيئة جهود الشارقة في تعزيز صناعة الكتاب العربي والعالمي، وما تتيحه من خيارات وفرص تضعها بين أبرز عواصم الثقافة في العالم. وقال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: «تجسد مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ46 من معرض الكويت الدولي للكتاب المشروع الثقافي والحضاري لإمارة الشارقة، الذي يؤمن بأن المعرفة والكتاب جسور تواصل حيّة بين المجتمعات وتوسيعها وفتح الأفق أمامها يسهم في بناء مجتمعات المعرفة، ويرسي قيماً نبيلة مشتركة».