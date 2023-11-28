«كلمات» تعرض إصداراتها في أربعة معارض محلية وإقليمية

الشارقة (الاتحاد)

تعزز «مجموعة كلمات» حضورها المحلي والإقليمي في أربعة معارض للكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، حيث تشارك في «مهرجان العين للكتاب» و«مهرجان الكويت الدولي للكتاب» و«معرض إثراء» و«معرض جدة الدولي للكتاب»، تجسيداً لأهدافها الرامية لتوفير مصادر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمعات العربية بكافة جنسياتهم وفئاتهم العمرية.



مهرجان العين للكتاب

وشاركت «دار كلمات» المتخصصة بنشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية والتابعة لـ«مجموعة كلمات» في «مهرجان العين للكتاب» الذي أقيم من 19 حتى 25 نوفمبر في مدينة العين بأبوظبي، حيث عرض جناحها مجموعة من العناوين الشيقة التي أصدرتها الدار.



مهرجان الكويت الدولي للكتاب

وفي الدورة الـ46 من «مهرجان الكويت الدولي للكتاب» التي تقام في الفترة 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بالعاصمة الكويتية بمشاركة 486 دار نشر من 29 دولة، ترسخ «مجموعة كلمات» حضورها بجناحين منفصلين يمثلان مؤسستين تابعتين لها وهما «كلمات»، و«روايات».



معرض إثراء

ورحّب جناح «دار كلمات» بزوار معرض إثراء (معرض الكتاب للأطفال) الذي انعقد بمدينة الدّمّام السعودية في الفترة الممتدة من 20 حتى 25 نوفمبر، مقدماً لهم مجموعة متنوعة من الإصدارات والقصص التي تلهمهم وتسهم بتنمية معارفهم وثقافتهم.



معرض جدة الدولي للكتاب

وتشارك «مجموعة كلمات» في «معرض جدة الدولي للكتاب» الذي تنظمه «هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية» خلال الفترة الممتدة من 7 وحتى 16 ديسمبر، وتستضيف فيه أكثر من 600 دار نشر.