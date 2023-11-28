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التعليم والمعرفة

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل ينطلق 17 ديسمبر

خلال اجتماع لجنة اختيار العروض (من المصدر)
29 نوفمبر 2023 00:51

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد قصر الثقافة بالشارقة خلال الفترة (17- 23) ديسمبر القادم، أحداث النسخة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، بمشاركة 6 عروض مسرحية انتقتها لجنة اختيار العروض، التي تشكلت من: الدكتور حبيب غلوم، والفنان حسن رجب، والفنانة بشرى إيجورك، من بين 10 عروض تقدمت للمشاركة في هذه الدورة.
وتم اختيار العروض التالية لتكون عروض هذه الدورة، وهي مسرحية «المبدعون»، تأليف عثمان الشطي وإخراج مبارك ماشي، وإنتاج جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، ومسرحية «جزيرة القمر» تأليف الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي، إخراج عبدالله الحريبي، إنتاج مسرح خورفكان للفنون، ومسرحية «الكناغر» تأليف وإخراج سالم التميمي، ومن إنتاج مسرح دبي الأهلي، ومسرحية «الشبح الظريف» تأليف أحمد الماجد، وإخراج حمد عبدالرزاق، وإنتاج مسرح الشارقة الوطني، ومسرحية «العالم الآخر» من تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، ومسرحية «جوهرة الأرض» تأليف طلال محمود، إخراج صابر رجب، وستتنافس هذه العروض على جوائز المهرجان التي ستقدم للفائزين في حفل ختام الدورة. كما اختارت اللجنة العليا المنظمة، كلاً من: هيفاء حسين، عبدالله صالح، فيصل الدرمكي، محمد حاجي، وسعيد الهراسي، أعضاء للجنة تحكيم هذه الدورة من المهرجان. وستتوجه الفرق بعد ختام المهرجان، إلى إمارة أم القيوين لتقدم ذات العروض يومياً على مسرح أم القيوين الوطني. وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين إسماعيل عبدالله قائلاً: «سخّرنا كافة الإمكانات المتاحة لدينا في جمعية المسرحيين، للارتقاء بمستوى عروض هذه الدورة من المهرجان، إيماناً منا بأهمية أن يظل هذا المهرجان موعداً ينتظره بشغف الأطفال وعوائلهم في كل عام».

مهرجان الإمارات لمسرح الطفل
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الشارقة
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جمعية المسرحيين
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