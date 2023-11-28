«تراث الإمارات» ينظم فعاليات ثقافية بعيد الاتحاد الـ 52

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي تراث الإمارات بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بدءاً من أول أمس الاثنين، في القرية التراثية على كاسر الأمواج بأبوظبي، فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، تستمر حتى السبت المقبل.

وتشمل الفعاليات ورشاً للحرف اليدوية، منها ورش التلي والسدو وسف الخوص والغزل وصناعة البراقع، إضافة إلى معرض لإصدارات النادي في حقول التراث والتاريخ والثقافة ودواوين الشعر النبطي، ومعرض صور يؤرخ لمسيرة الاتحاد، إلى جانب معرض للتراث البحري يتعرف من خلاله الزوار على البيئة البحرية وعناصرها وأدواتها ومهنة الغوص التقليدي والطواشة، بالإضافة إلى عرض لتراث الصقارة الإماراتي من خلال التعرف على الصقور والتقاط الصور معها، كما تقام يومياً عروض للمحامل التراثية على امتداد كورنيش أبوظبي. وتشمل الفعاليات أيضاً أنشطة الرسم والتلوين للأطفال، والطبخ الشعبي، وعروض الفرق الشعبية، وغيرها من البرامج التراثية والترفيهية التي تسهم في إلقاء الضوء على التراث الشعبي والسنع الإماراتي والتعريف بالقيم والتقاليد التي تمثل عماد الهوية الإماراتية.

ويقام ضمن الفعاليات سوق شعبي يضم محلات للأسر المنتجة تعمل يومياً من 10 صباحاً وحتى 10 مساء وتعرض المشغولات اليدوية، والبخور والعطور والأزياء والدخون والدهون، إلى جانب عدد من عربات الطعام المتنقلة ومنطقة لألعاب الأطفال.

كما يشهد مسرح السوق الشعبي الواقع على كاسر الأمواج مقابل القرية التراثية مسابقات وجوائز يومية وعروضاً ترفيهية للأطفال في الفترة المسائية، منها عروض المهرجين والخدع السحرية وعرض الفقاعات، التي تشهد إقبالاً وتفاعلاً من الجمهور.

وتقدم فرق الفنون الشعبية في موقع الفعاليات لوحات من الفلكلور الإماراتي تشمل فن العيالة وفن الربابة وفن العود، وغيرها من الفنون التي يتعرف من خلالها الزوار من مواطنين ومقيمين وسياح على جماليات الفنون الشعبية الصوتية والحركية المتنوعة وما يصاحبها من كلمات وألحان، وتقدم يومياً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية العاشرة مساء.

وتسهيلاً لوصول الزوار إلى القرية التراثية والمشاركة في فعاليات النادي واللجنة في عيد الاتحاد، خُصصت حافلات لنقل الزوار بشكل يومي من المارينا مول إلى موقع الفعاليات والعكس، بدءاً من الساعة 4 عصراً إلى 10 مساءً.